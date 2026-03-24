Курс валют в Украине сегодня: обменники и банки резко подняли цену евро

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 24 марта, подешевел на 3 копейки и составляет 44,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 33 копейки и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,18 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 24 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что, по его мнению, валютный рынок сейчас нервный, но не опасный. Он считает, что курс доллара в Украине до 29 марта будет находиться в пределах 43,75-44,35 гривни на межбанке и 44-44,5 гривни на наличном рынке.

