'Наша семейная гордость': Дзидзьо впервые рассказал о своей племяннице-военной

Артист также ответил, удается ли ему сейчас поддерживать связь с родственницей.

Украинский певец Михаил Хома, выступающий под сценическим именем Дзидзьо, впервые рассказал о своей племяннице-военной.

По словам артиста, Виктория сама решила пойти на службу, и они всей семьей очень гордятся ее успехами.

"Это ее осознанный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела чем-то заниматься. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит. Она все делала сама, без каких-либо звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевой момент, потому что человек может помочь только себе самому. И когда она пробивает себе дорогу, я в это верю, потому что это правда. Она – наша семейная гордость", - подчеркнул певец в интервью изданию Viva!

Дзидзьо добавил, что, несмотря на занятость, старается постоянно быть на связи с родственницей. Более того, девушка иногда просит совета у своего звездного дяди.

"Да, мы с ней общаемся, потому что она иногда хочет получить подсказку или совет", - подчеркнул артист.

