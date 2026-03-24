Киев разогреет до +16°: названа дата, когда в столицу придет роскошная весна (график)

В Киевской области температура поднимется до +19°.

В Киев идет потепление. Уже вскоре воздух в столице будет прогреваться до приятных +16°, а по Киевской области вообще до +19°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24-28 марта в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем оптимистичный характер погоды в отношении потепления", – говорят синоптики.

По их словам, нужно подождать всего два дня, 24 и 25 марта, когда по области ночью еще может быть минусовая температура. А уже позже, 26-28 марта, минимальная температура ночью составит +2°...+7°.

Видео дня

"Днем рассчитываем на еще более ощутимое теплое весеннее дыхание: от +11°...+16° 24 и 25 марта до +14°...+19° 26-28 марта", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

В Киеве температура также будет постепенно повышаться: ночью от +1° до +6°, а днем от +13° до +16°.

"В целом, для этого мартовского периода характерен большой суточный ход температуры, то есть ее повышение от ночи к дню, что в значительной степени зависит от облачности", - пояснили синоптики и добавили, что осадков в ближайшие дни в столице не ожидается.

О том, что в ближайшие дни в Украине будет тепло, говорит и синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее данным, уже в конце марта погода изменится.

"Ближайшее похолодание ожидается в конце марта – начале апреля", – сообщила она.

