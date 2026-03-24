Цены на нефть стремительно растут, несмотря на обещания Трампа

Некоторые аналитики не исключают значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть утром 24 марта возобновили рост после резкого падения по итогам торговой сессии 23 марта. Это произошло на фоне опасений, что в войну на Ближнем Востоке могут быть втянуты другие страны, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:48 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,59 доллара – до 98,51 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 2,39 доллара – до 90,52 доллара за баррель.

Издание отмечает, что стоимость нефти марки Brent по итогам торговой сессии 23 марта упала на 11% из-за того, что президент США Дональд Трамп отложил на пять дней угрозу нанести удар по энергетической инфраструктуре Ирана, заявив, что ведутся переговоры с Тегераном. Журналисты добавляют, что иранские власти опровергли факт проведения переговоров, в то время как Израиль продолжал атаковать эту страну.

Видео дня

Между тем, Bloomberg со ссылкой на The Wall Street Journal отмечает, что союзники США в Персидском заливе постепенно приближаются к тому, чтобы присоединиться к войне против Ирана. По данным источников журналистов, саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман близок к решению присоединиться к атакам.

"Если страны Персидского залива присоединятся к конфликту, это будет означать значительную эскалацию", – отметил аналитик рынка глобального онлайн-брокера XS.com Лин Тран.

Между тем, по данным иранских СМИ, заместитель председателя иранского парламента Али Никзад дал понять, что полноценное судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено и переговоров с Вашингтоном не будет.

В то же время, по информации источника CBS, Тегеран изучает письма, полученные от Вашингтона через посредников.

"Неясно, насколько продвинулись переговоры за кулисами и готов ли на данном этапе Корпус стражей исламской революции (КСИР) идти на компромисс, поскольку он по-прежнему прочно контролирует Ормузский пролив", – отметили аналитики RBC Capital Markets LLC.

По данным Bloomberg, в последние дни небольшое количество судов успешно вышло из Персидского залива, то есть они прошли и Ормузский пролив. Однако основной поток судов остается заблокированным.

Аналитики компании Macquarie прогнозируют, что цены на нефть после заявления Трампа о переговорах с Ираном могут снизиться до 85–90 долларов за баррель с "учетом возможного снижения напряженности". В то же время эксперты ожидают, что котировки вернутся в диапазон 110 долларов за баррель, если не будет восстановлено полноценное судоходство в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива для судоходства стоимость "черного золота" существенно выросла. По состоянию на утро 23 марта стоимость нефти марки Brent превысила 109 долларов за баррель.

В то же время после заявления президента США Дональда Трампа о возможном открытии Ормузского пролива в ближайшее время котировки нефти полетели вниз.

Вместе с тем, по данным СМИ, Иран выдвинул жесткие условия завершения войны. По данным источников журналистов, Тегеран, в частности, хочет взимать сборы с судов, проходящих по этому пути – по аналогии с Египтом и Суэцким каналом.

