В Камеруне пираты захватили в заложники украинских моряков

Нигерийские пираты напали на греческое судно с украинцами на борту и захватили их в заложники.

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Об этом сообщает Морской информационный центр на странице в соцсети Facebook. "30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), что стоит на якоре у Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. По информации, полученной МИЦ от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы", - говорится в сообщении.

Об инциденте сообщили МИД Украины и консула Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всяческая поддержка.