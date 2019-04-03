цей матеріал доступний українською

В Камеруне пираты захватили в заложники украинских моряков

14:31, 03 апреля 2019
Общество
728 0
Среди заложников есть украинцы \ public.navy.mil

Читайте такжеПохищенный в Нигерии украинский моряк возвращается домой

Об этом сообщает Морской информационный центр на странице в соцсети Facebook. "30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), что стоит на якоре у Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. По информации, полученной МИЦ от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы", - говорится в сообщении.

Об инциденте сообщили МИД Украины и консула Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всяческая поддержка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #моряки#Камерун#пиратыпогода в Харькове