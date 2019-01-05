Двух украинских моряков освободили из пиратского плена - Климкин

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую консулам за злагоджену роботу.