Двух украинских моряков освободили из пиратского плена - Климкин
Из пиратского плена освободили двух украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Сейчас они возвращаются домой.
Об этом в пятницу, 4 января, в своем Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.
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"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года. Спасибо украинским консулам за слаженную работу", - написал министр.
Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую консулам за злагоджену роботу.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2019
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал постоянно соблюдать режим «тишины» на Донбассе и как можно скорее освободить захваченных украинских моряков и вернуть Украине корабли.