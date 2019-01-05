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Двух украинских моряков освободили из пиратского плена - Климкин

00:58, 05 января 2019
Общество
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Домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER / фото УНИАН

Об этом в пятницу, 4 января, в своем Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года. Спасибо украинским консулам за слаженную работу", - написал министр.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал постоянно соблюдать режим «тишины» на Донбассе и как можно скорее освободить захваченных украинских моряков и вернуть Украине корабли.

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Теги: #плен#пираты#украинские моряки