Нигерийские пираты захватили 12 моряков швейцарского судна, в том числе украинца - СМИ

В дипломатических учреждениях Украины о похищении украинского моряка пока ничего не сообщают.

Пираты у побережья Нигерии захватили 12 моряков швейцарского судна, включая работников из Филиппин, Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.

Члены экипажа были похищены 22 сентября с судна, направлявшихся из города Лагос в порт Харкорт, пишет Радио Свобода.

23 сентября Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA) сообщило, что семеро похищенных моряков были с Филиппин, и еще по одному представителю из пяти других вышеназванных стран.

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В дипломатических учреждениях Украины о похищении украинского моряка пока ничего не сообщают.

Как пишет Reuters со ссылкой на компанию-оператора судна Massoel Shipping, швейцарское торговое судно MV Glarus перевозило пшеницу. Корабль вышел из нигерийского города Лагос и направлялся в южный нигерийский порт Харкорт. На пути судно взяли на абордаж пираты, похитив 12 из 19 членов экипажа.

Похищение на выкуп – это общая проблема для некоторых регионов Нигерии. За последние несколько лет было похищено нескольких иностранцев в южном регионе дельты Нигера, что является основным источником нефти, которая является основой экономики Западной Африки.

Напомним, в октябре прошлого года украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии. Через несколько недель в немецкой судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG заявили об освобождении шестерых своих моряков, захваченных пиратами в плен у берегов Нигерии.