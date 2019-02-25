Почему так важна борьба с сексом в российских силовых структурах

Почему так важна борьба с сексом в российских силовых структурахВасилий Рыбников
В светлый христовый праздник 23 февраля в исконно русском городе Улан-Удэ была с позором уволена из органов внутренних дел девушка-дознаватель, организовавшая для своих сотрудников охальный стриптиз, посвященный дню защитника отечества. Что это – случайность или закономерный ответ на новые вызовы системе международной безопасности, вставшие перед современной Россией?
Чтобы ответить на этот далеко не праздный вопрос, необходимо сразу же оговориться, что стриптиз, продемонстрированный сотрудникам органов внутренних дел исконно русского (и православного) города Улан-Удэ, выявил ряд грубейших недостатков в работе оборонительной отрасли. Так, исполнительница главной роли гулящая девка Зульфия не была обеспечена кокошником, не говоря уже о сакральной шапке-ушанке или наиболее подходящем случаю головном уборе «пилотка победы». Лицо Зульфии выражало пониженную социальную ответственность и носило в целом кислое выражение; на нем отсутствовали присущая моменту торжественность, уважение к ныне живущим защитникам отечества, а также преклонение перед памятью отцов и дедов, освободивших мир от коричневой чумы фашизма (в том числе и в тот момент, когда она ползала по полу, изображая страх Гитлера перед воинами-освободителями). Было очевидно, что девку заставили кочевряжиться бесплатно, но это единственное смягчающее обстоятельство в этой русофобской истории.
В свете вскрывшихся обстоятельств простое увольнение девушки-дознавателя, устроившей среди защитников отечества грязную оргию, отрицающую итоги великой отечественной войны, заслуги павших и содержащую в себе скрытую реабилитацию Гитлера, следует считать недостаточным
Также обращает на себя внимание тот факт, что для музыкального сопровождения номера была подобрана песня из репертуара буржуазной эстрады, в то время как в России имеется гораздо более подходящие произведения искусства, в частности, «Гимн РФ», «Идет солдат по городу», а также песня из репертуара Марии Захаровой «Калинка-малинка».
В свете вскрывшихся обстоятельств простое увольнение девушки-дознавателя, устроившей среди защитников отечества грязную оргию, отрицающую итоги великой отечественной войны, заслуги павших и содержащую в себе скрытую реабилитацию Гитлера, следует считать недостаточным.
В связи с этим нельзя не вспомнить также недавнее увольнениееще одной девушки-дознавателя – гражданки Гузель из исконно русского (и православного) города Уфа, подвергшейся групповому изнасилованию представителей командного состава республиканского МВД. Презренная Гузель пришла на пьянку руководства в состоянии алкогольного опьянения, вела себя дерзко, вызывающе, и командному составу республиканского МВД не оставалось ничего, кроме как всыпать ей горяченьких. За подрыв авторитета защитников отечества и отрицание итогов великой отечественной войны презренная Гюзель была по-тихому уволена в запас, но кто подсчитает ущерб, нанесенный ею обороноспособности родины?
...секс изобрели на Западе, чтобы переписать историю, умалить роль советского народа в великой отечественной войне и подорвать обороноспособность современной России
Неприятным открытием для общественности стал также факт выявления буржуазными иноразведками третьего партнера православных гей-киллеров Петрова и Боширова - некоего Сергея Федотова. Досадный случай, когда Петров с глупым смехом внезапно присовокупился к Боширову, мазавшему ядом ручку дома Скрипалей, чем сорвал выполнение важного правительственного задания, вошел в аналы ГРУ до такой степени, что начальник управления товарищ Коробов был вынужден скончаться, чтобы кончиной своей беспримерной смыть позор с ведомства, и что же? Не успел скандал утихнуть, как пламя страсти в рядах рыцарей кожаного кинжала разгорелось с новой силой: оказалось, что Петров и Боширов состояли в любовном треугольнике с товарищем Федотовым! Не он ли был той самой проституткой, которую вызывали к себе в нумера перед поездкой на шпили горячие русские мочилы?..
Этот вопрос до сих пор остается открытым. Но в связи со всем вышеизложенным ясно одно: секс изобрели на Западе, чтобы переписать историю, умалить роль советского народа в великой отечественной войне и подорвать обороноспособность современной России. Если бы во время великой отечественной войны деды только бы и делали, что танцевали друг другу голые со всеми вытекающими из этого последствиями, ни до каких немок бы они не добрались никогда. Товарищ Путин неспроста любит только детей. В самой вяликой стране мира СССР секса не было. Вот и в нынешней России его не надо. Русских и так наплодилось на 144,5 миллиона больше, чем планета способна вынести.
Всех желающих помочь украинской армии в деле уменьшения русского поголовья на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.
Василий Рыбников