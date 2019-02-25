Почему так важна борьба с сексом в российских силовых структурах

В светлый христовый праздник 23 февраля в исконно русском городе Улан-Удэ была с позором уволена из органов внутренних дел девушка-дознаватель, организовавшая для своих сотрудников охальный стриптиз, посвященный дню защитника отечества. Что это – случайность или закономерный ответ на новые вызовы системе международной безопасности, вставшие перед современной Россией?

Чтобы ответить на этот далеко не праздный вопрос, необходимо сразу же оговориться, что стриптиз , продемонстрированный сотрудникам органов внутренних дел исконно русского (и православного) города Улан-Удэ, выявил ряд грубейших недостатков в работе оборонительной отрасли. Так, исполнительница главной роли гулящая девка Зульфия не была обеспечена кокошником, не говоря уже о сакральной шапке-ушанке или наиболее подходящем случаю головном уборе «пилотка победы». Лицо Зульфии выражало пониженную социальную ответственность и носило в целом кислое выражение; на нем отсутствовали присущая моменту торжественность, уважение к ныне живущим защитникам отечества, а также преклонение перед памятью отцов и дедов, освободивших мир от коричневой чумы фашизма (в том числе и в тот момент, когда она ползала по полу, изображая страх Гитлера перед воинами-освободителями). Было очевидно, что девку заставили кочевряжиться бесплатно, но это единственное смягчающее обстоятельство в этой русофобской истории.

В свете вскрывшихся обстоятельств простое увольнение девушки-дознавателя, устроившей среди защитников отечества грязную оргию, отрицающую итоги великой отечественной войны, заслуги павших и содержащую в себе скрытую реабилитацию Гитлера, следует считать недостаточным

Также обращает на себя внимание тот факт, что для музыкального сопровождения номера была подобрана песня из репертуара буржуазной эстрады, в то время как в России имеется гораздо более подходящие произведения искусства, в частности, «Гимн РФ», «Идет солдат по городу», а также песня из репертуара Марии Захаровой «Калинка-малинка».

В свете вскрывшихся обстоятельств простое увольнение девушки-дознавателя, устроившей среди защитников отечества грязную оргию, отрицающую итоги великой отечественной войны, заслуги павших и содержащую в себе скрытую реабилитацию Гитлера, следует считать недостаточным.

В связи с этим нельзя не вспомнить также недавнее увольнение еще одной девушки-дознавателя – гражданки Гузель из исконно русского (и православного) города Уфа, подвергшейся групповому изнасилованию представителей командного состава республиканского МВД. Презренная Гузель пришла на пьянку руководства в состоянии алкогольного опьянения, вела себя дерзко, вызывающе, и командному составу республиканского МВД не оставалось ничего, кроме как всыпать ей горяченьких. За подрыв авторитета защитников отечества и отрицание итогов великой отечественной войны презренная Гюзель была по-тихому уволена в запас, но кто подсчитает ущерб, нанесенный ею обороноспособности родины?

...секс изобрели на Западе, чтобы переписать историю, умалить роль советского народа в великой отечественной войне и подорвать обороноспособность современной России

Неприятным открытием для общественности стал также факт выявления буржуазными иноразведками третьего партнера православных гей-киллеров Петрова и Боширова - некоего Сергея Федотова. Досадный случай, когда Петров с глупым смехом внезапно присовокупился к Боширову, мазавшему ядом ручку дома Скрипалей, чем сорвал выполнение важного правительственного задания, вошел в аналы ГРУ до такой степени, что начальник управления товарищ Коробов был вынужден скончаться , чтобы кончиной своей беспримерной смыть позор с ведомства, и что же? Не успел скандал утихнуть, как пламя страсти в рядах рыцарей кожаного кинжала разгорелось с новой силой: оказалось, что Петров и Боширов состояли в любовном треугольнике с товарищем Федотовым! Не он ли был той самой проституткой, которую вызывали к себе в нумера перед поездкой на шпили горячие русские мочилы?..

Этот вопрос до сих пор остается открытым. Но в связи со всем вышеизложенным ясно одно: секс изобрели на Западе, чтобы переписать историю, умалить роль советского народа в великой отечественной войне и подорвать обороноспособность современной России. Если бы во время великой отечественной войны деды только бы и делали, что танцевали друг другу голые со всеми вытекающими из этого последствиями, ни до каких немок бы они не добрались никогда. Товарищ Путин неспроста любит только детей. В самой вяликой стране мира СССР секса не было. Вот и в нынешней России его не надо. Русских и так наплодилось на 144,5 миллиона больше, чем планета способна вынести.

Всех желающих помочь украинской армии в деле уменьшения русского поголовья на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников