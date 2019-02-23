В РФ на корпоратив полиции пригласили стриптизершу (видео)

Сотрудницу МВД, пригласившую стриптизершу на «23 февраля», уволили «за низкую воспитательную работу».

МВД Бурятии провело служебную проверку после того, как в сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь «23 февраля», на котором запечатлена девушка, танцующая стриптиз.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, инцидент произошел в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ. На записи видно, как обнаженная девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции.

«Все, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД к 23-му», - говорится в подписи к посту.

После проверки старшую дознавательницу, которая пригласила стриптизершу на корпоратив, уволили.

В ведомстве уточнили, что служебная проверка была проведена в кратчайшие сроки.

«По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», - говорится в сообщении.

Также в результате инцидента «за низкий уровень воспитательной работы» были вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии начальнику управления, его помощнику по кадрам, а также начальнику отдела и его заместителю.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 23 февраля, в Санкт-Петербурге шесть женщин провели акцию протеста против службы в армии у здания военкомата Ленинградской области против службы в армии.