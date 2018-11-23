Смерть начальника российского ГРУ предсказали астрологи

Безвременная кончина начальника Главного (разведывательного) управления ГШ РФ Игоря Коробова стала для многих в России неприятной неожиданностью - особенно сильно, конечно, занервничали кандидаты в преемники, - но астрологи давно знали, что так будет. Солсберецкий Шпиль вошел в Силиконовый дом под знаком Новичка в созвездии Дутых Каблуков, а это верный признак ухода на пенсию вперед ногами.

Не стоит пугаться официальной формулировки о «тяжелой и продолжительной болезни», предупреждают астрологи. В советские времена, как известно, от этой элитной хвори умирали только члены политбюро, генсеки и прочие громыки; в большинстве случаев она означала старость, чаще маразм, реже «товарищ Воротников отравился водкою, которую залил ему спящему в ухо товарищ Соломенцев на приеме в честь большого друга Советского Союза товарища Бокассы, тяжело и продолжительно закусывавшего товарищем Косыгиным», - короче, никакой связи с товарищем Игорем Коробовым астрологи здесь не усматривают. Однако, при всем этом, четко прослеживается преемственность поколений, Россия выздоравливает, возвращаясь к управленческим истокам, и это не может не радовать.

Примечательно, что смерть генерала Коробова предсказывали и гомеопаты

Примечательно, что смерть генерала Коробова предсказывали и гомеопаты. Произошло это после того, как Герои России полковники Петров и Боширов открыто признались в том, что не могут остановиться в своих гомеопатических пристрастиях друг к другу даже в зарубежных командировках под коноплей на глазах у местной проститутки Ивана, вследствие чего многие начали расшифровывать секретную аббревиатуру ГРУ как Гей-Разведывательное Управление Гей-Штаба РФ, а ЦРУ повадилось выявлять опытных разведчиков-нелегалов Аквариума тупо по походке. За эту глупую выходку генерал Коробов Петрова и Боширова по головке не погладил бы, но они заставили. Гомеопаты считают, что после этого обстановка на работе становилась для Коробова с каждым днем все более невыносимой, он начал срываться прямо на подчиненных, однажды даже едва не задушил адъютанта его же портянками в сеточку, но, слава богу, в этот момент в кабинет начальника ворвались прибежавшие на хохот потерпевшего Петров и Боширов, и началось...

Конечно же, долго так продолжаться не могло.

Владимир Владимирович Путин тоже предсказывал кончину героического генерала, но по-своему

Владимир Владимирович Путин тоже предсказывал кончину героического генерала, но по-своему. Первое предсказание было сделано в далеком январе 2016 года, когда от внезапной остановки сердца скончался предшественник Коробова 58-летний товарищ Сергун, а за неделю до него по той же досадной причине сгинул заместитель начштаба ВДВ генерал Шушукин, командовавший захватом Крыма. Шушукину вообще было 52. Таким образом, 62-летний генерал Коробов зажился на свете до совсем уж неприличного возраста, и это обстоятельство не могло не беспокоить Владимира Владимировича.

Взвесив все за и против, Владимир Владимирович, в конце концов, вызвал Коробова на личную беседу, где, по сообщениям зарубежной прессы , предъявил ему и шпили, и вили, и ночные прогулки по мальчикам, и разведчиков с квитанцией на такси от штаб-квартиры ГРУ.

Далее гипотезы астрологов и гомеопатов расходятся. Первые считают, что начальник военной гей-разведки оказался хлипковат, наслушался Путина, заболел и через месяц с лишним отдал Вове душу. Вторые намекают, что Владимир Владимирович, угощая Коробова душистым чаем с ароматом полония, чем-то постоянно мазал ручку чашки, но что в этом такого, непонятно, глупости какие-то.

Как бы там ни было, еще в начале октября в буржуазной прессе писали : «Не исключено, что до конца года Коробова снимут с должности», - и как в воду глядели. Снятие с должности, конечно, было тяжелым и продолжительным, но в конце концов все закончилось хорошо, а на ответственный пост начальника ГРУ заступил новый мужчина со слабым сердцем - некто вице-адмирал Костюков. На данный момент астрологи затрудняются с ответом, утвердит ли его Путин, но, как бы там ни было, дальнейший творческий путь нового начальника российского ГРУ никаких сомнений у них не вызывает.

***

Всех желающих помочь украинской армии на баян помянуть усопшего просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников