Названы места в Киеве, где можно купаться на Крещение (карта)

В Киеве в этом году для празднования Крещения обустроены 12 локаций.

В Киеве в этом году для празднования Крещения обустроены 12 локаций.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Плесо».

Как отмечается, на каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и будут работать медпункты.

Так, в Днепровском районе киевлянам и гостям города можно будет нырнуть в прорубь на пляжах:

«Детский» (возле часовни в Гидропарке);

«Венеция» (остров Долобецкий);

«Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);

«Тельбин» (проспект Павла Тычины);

«Радужный» (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины);

«Центральный» (Труханов остров).

В Оболонском районе для празднования оборудованы: пляж «Вербный» (оз. Вербное, ул. Приозерная); место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная); Парк Наталка (ул. Оболонская Набережная); пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия); озеро Иорданское (просп. Степана Бандеры).

Еще одна локация будет работать в Деснянском районе - зона отдыха «Троещина» (ул. Оноре де Бальзака).

В свою очередь КП «Киевский метрополитен» предупредил, что для удобства пассажиров 19 января в связи с празднованием Крещения на станции метро "Гидропарк" будут работать два вестибюля.

"На Крещение мы открываем восточный вестибюль, чтобы было удобнее добраться до мест купания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Киеве было подготовлено 10 локаций для безопасного празднования Крещения.