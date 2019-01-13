Рецепты кутьи на Старый Новый год

Издавна считалось, что чем богаче кутя, тем богаче будет урожай в новом году.

Вот и подходят к концу новогодне-рождественские праздники, финальным аккордом которых станет Старый новый год. А это повод еще раз приготовить рождественское блюдо - кутью.

Издавна считалось, что чем богаче кутя, тем богаче будет урожай в новом году. Кутя бывает разной: пшеничной, рисовой, ячменной и с разными наполнителями. Зерно - символ воскресшей жизни, мед - символ сладкой жизни и благополучного быта, мак символизирует богатство.

УНИАН собрал для вас рецепты кути на любой вкус.

Традиционный рецепт пшеничной кути:

Пшеничная кутя с орехами и изюмом

Ингредиенты: 1 стакан пшеницы, 4 стакана воды, 70 г мака, 70 г измельченных орехов, 1/4 стакана изюма, мед по вкусу (2-4 ст. ложки), кипяченая вода для разведения меда.

Кутя не должна храниться долго, так как мед может забродить. Если вы планируете есть кутью не сразу, храните ее без меда, а мед добавляйте незадолго перед подачей к столу.

Готовим кутью с пшеницы - пошаговая инструкция:

1. На базаре можно купить уже подготовленную пшеницу, которая варится быстрее, чем необработанная. Подготовить ее можно и самостоятельно. Переберите зерна пшеницы, промойте их и высушите в теплой, но не горячей духовке. Когда пшеница просохнет, слегка побрызгайте ее водой, положите в полотняный мешочек или ступку и толките макогоном, пока оболочки зерен не облущатся. Снова промойте пшеницу и замочите на ночь в холодной воде.

2. На следующий день варите пшеницу на маленьком огне в течение 3 часов, периодически помешивая и при необходимости подливая воду. Можно переложить пшеницу в горшок и томить в духовке, подливая воду.

3. Пока варится пшеница, залейте кипятком мак и оставьте на 1 час. Затем воду слейте, добавьте немного сахара и разотрите мак добела пестиком в ступке или миксером с насадкой-ножом.

4. Изюм помойте, залейте кипятком минут на 20, чтобы изюм набух, затем воду отцедите.

5. Мед немного разведите кипяченой водой.

6. Смешайте сваренную пшеницу, толченый мак, изюм, орехи и разведенный мед.

Рецепт кутьи с риса, или рисовая кутья:

Ингредиенты: 1 стакан риса, 100 г мака, 100 г ядер грецких орехов, 1-3 столовые ложки меда, cахар по вкусу.

Готовим кутью с риса - пошаговая инструкция:

Иногда кутю готовят из риса, но рис следует приготовить особо.

Стакан риса залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой, варить рис три минуты на сильном огне, шесть – на среднем, три – на маленьком.

Еще двенадцать минут не открывать крышку, давая рису настояться на пару.

Соотношение всех других компонентов для кути сохраняется.

Рецепт кутьи с сухофрутками и малиной:

Ингредиенты: 2 стакана цельных зерен пшеницы или риса; пол стакана или треть (по вкусу) меда; сушеные яблоки или груши можно также взять по вкусу; изюм и (или) сушеная малина четверть стакана.

Готовим кутью с сухофруктами - пошаговая инструкция:

Помыть и перебрать пшеницу, вскипятить 4 стакана воды, добавить туда пшеницу и варить 25 минут. Добавить соль, яблоки и малину. Через 5-7 минут – изюм. Все варить еще минуты две. В остывшую массу добавить мед. Все оставить на 1-2 часа.

Рецепт рисовой кутьи с миндалем и изюмом:

Ингредиенты: 1 стакан риса (по вкусу), миндаль - 100 г (по вкусу), изюм - 100 г (по вкусу), сахар - 1-3 ст. ложки (по вкусу), соль - 1 щепотка.

Готовим кутью с миндалем - пошаговая инструкция:

Для приготовления кутьи прежде всего нужно перебрать и тщательно промыть рис. Залить его водой, довести до кипения, откинуть на сито, снова облить холодной водой. Положить в кастрюлю, залить водой. Довести до кипения, посолить. Варить в большом количестве воды до мягкости (10-15 минут). Откинуть на сито и остудить. Миндаль ошпарить, очистить от шелухи, порубить или истолочь. Изюм промыть и ошпарить кипятком. В посуду, предназначенной под кутью выложить миндаль. Добавить сахарный песок, по желанию подлить немного холодной кипяченой воды. Размешать, соединить с приготовленным рисом, а также вымытым, ошпаренным и обсушенным изюмом без косточек. Перемешать, обровнять с боков, сгладить верх, слегка посыпать сахарным песком и подать. Отдельно, в соуснике или в стаканчиках можно подать молоко.