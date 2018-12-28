Рецепты на Новый год 2019: основные блюда, закуски и десерты на праздничный стол

УНИАН собрал лучше рецепты для новогодней трапезы.

В преддверии Нового года каждая хозяйка задается вопросом, что же поставить на праздничный стол. Согласно китайскому календарю, покровительницей 2019 года будет свинья, поэтому не стоит на Новый год готовить блюда из свинины.

Меню на Новый год 2019: основные горячие блюда

Запеченная курица с яблоками

Курица, фаршированная яблоками и запеченная с картофелем, – легкий и быстрый вариант основного блюда на новогодний стол.

Ингредиенты:

• Курица целая

• Картофель - 6 штук

• Яблоки - 3 штуки

• Соль, перец, специи

• Майонез

• Растительное масло

• Лимон - 1 штука

1. Курицу следует хорошо промыть и просушить. Если птица домашняя, почистить от потрохов.

2. Со всех сторон обмазать курицу солью, специями и майонезом, в том числе – внутри.

3. Картофель хорошо вымыть и нарезать дольками. В миске перемешать картофель с солью специями и оливковым маслом.

4. Яблоки помыть и нарезать дольками и удалить серцевину. Лимон разрезать на 4 части.

5. Нафаршировать курицу яблоками и лимоном. Яблоко, нарезанное тонкими пластинками, можно также положить под кожуру.

6. Оставшиеся яблоки сбрызнуть лимонным соком и смазать небольшим количеством растительного масла.

7. Выложить курицу на смазанный маслом противень. Вокруг птицы выложить картофель и яблоки.

8. Накрыть курицу фольгой и запекать 30 минут в разогретой до 190 градусов духовке. Затем достать противень, убрать фольгу, и поставить запекаться ещё на 30 минут.

Курица, запеченная с яблоками – рецепт приготовления

Видео Семейная кухня

Красная рыба со шпинатом в тесте

Ещё одной отличной альтернативой свинине станет красная рыба. Запеченная в тесте и с начинкой из шпината, она станет украшение новогоднего стола.

Ингредиенты:

• Филе красной рыбы (форель, семга или лосось) – 2 штуки;

• Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

• Шпинат – 500 г

• Сметана – 50 г

• Масло оливковое – 30 мл

• Мускатный орех – 2 грамма

• Половинка лимона

• Яйцо – 1 штука

• Соль, специи для рыбы – по вкусу

1. Филе рыбы промыть и просушить бумажным полотенцем.

2. Шпинат выложить в кастрюлю или на сковороду, смешать с мускатным орехом и оливковым маслом и томить 5-7 минут, пока он не станет мягким.

3. Тесто раскатать на прямоугольный пласт 30х50 см. Отрезать небольшой кусочек для украшения, а остальное разделить на две равные части.

4. Выложить один пласт теста на противень, застеленный пергаментом. Сверху на него выложить филе рыбы затем начинку из шпината, затем снова рыбу. Филе рыбы должно лежать так, чтобы узкая его часть одного куска лежала над широкой частью другого.

5. Яйцо взбить вилкой и смазать им края теста. Затем накрыть все вторым куском теста, тщательно защипывая края.

6. Из отложенного куска теста вырезать декор и украсить им сверху. Смазать яйцом.

7. Получившийся пирог отправить в холодильник на 15 минут. А затем отправит в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.

Рецепт пирога с красной рыбой и шпинатом – видео приготовления

Видео Юлия Cooking

Закуски на новогодний стол 2019

Ни один новогодний стол не обходится без закусок. Помимо бутербродов с икрой и салатов, о которых УНИАН писал ранее, есть ещё несколько вариантов оригинальных закусок.

Крабовые шарики

Одной из таких быстрых и просты закусок являются шарики из крабовых палочек и сыра.

Ингредиенты:

• Крабовые палочки – 200 г

• Сыр твердых сортов – 100 г

• Яйца – 3 штуки

• Майонез – 50 г

• Чеснок – 1 зубчик

• Ядра грецкого ореха

1. Замороженные крабовые палочки и сыр натереть на мелкой терке.

2. Сварить яйца, охладить и также натереть.

3. Очищенный зубчик чеснока пропустить через пресс или очень мелко измельчить.

4. Ядра грецких орехов измельчить в блендере или с помощью скалки.

5. Все ингредиенты смешать с майонезом и скатать из полученной массы шарики диаметров 2-3 см.

Закуска из крабовых палочек – видео приготовления

Видео Фабрика рецептов

Жульен в тарталетках

Ещё одной простой, но очень сытной закуской, является жульен в корзиночках.

Ингредиенты:

• Куриное филе - 2 штуки (400-500 г)

• Грибы шампиньоны 400-450 г

• Лук репчатый- 1 штука

• Сыр твердый - 150-200 г

• Тарталетки (или горшочки)

• Сметана - 400 г

• Масло растительное для обжарки

• Масло сливочное - 30 г

• Соль, перец

1. Отварить куриное филе.

2. Грибы и лук мелко нарезать.

3. На сковороде растопить сливочное масло и добавить в него лук. Томить на маленьком огне около 15 минут.

4. На сухой сковороде без масла обжарить до готовности грибы. Когда грибы выпустят влагу можно добавить немного растительного масла и посолить.

5. Сыр натереть на мелкой терке.

6. Вареное куриное филе нарезать на маленькие кусочки.

7. Готовые лук, грибы и курицу смешать со сметаной.

8. Полученную массу выложить в корзинки или тарталетки и посыпать сверху тертым сыром.

9. Корзинки выставить на противень и отправить в духовку на несколько минут, чтоб сыл расплавился.

Рецепт корзинки с жульеном – видео приготовления

Видео Tasty food

Фаршированные яйца с чесночно-сырной начинкой

Ингридиенты:

• Яйца – 5 штук

• Плавленый сырок – 1 штука

• Чеснок – 1 большой зубчик

• Майонез

• Зерна граната для украшения

1. Яйца отварить в соленной воде, а затем опустить в холодную воду или миску со льдом для охлаждения.

2. Очищенные яйца разрезать пополам и достать желтки.

3. Плавленый сырок натереть на мелкой терке.

4. Чеснок выдавить через пресс.

5. Желтки размять вилкой и смешать с чесноком и сыром, добавив майонез.

6. С помощью кондитерского шприца нафаршировать белки полученной массой.

7. Украсить сверху зернами граната или зеленью.

Рецепт фаршированных яиц – видео приготовления

Видео Готовим дома

Новогодние десерты

Завершить новогоднюю трапезу в семейном кругу можно за чашечкой чая и вкусным десертом.

Рецепт имбирного печенья

Имбирное печенье – это традиционный рождественский и новогодний десерт. Часто его оформляют в форме елочек, звезд или человечков.

Ингредиенты:

• Мука - 1,2 кг

• Мед - 500 г

• Масло сливочное - 360 г

• Сахар коричневый - 250 г

• Имбирь - 50 г

• Желток куриного яйца - 2 штуки

• Апельсин – 1 штука

• Лимон – 1 штука

• Ром – 50 мл

• Разрыхлитель – 10 г

• Корица – 10 г

• Кардамон – 2 г

• Семена аниса измельченные – 1 г

• Соль – 1 г

1. Сливочное масло растопить на водяной бане, добавив мед и сахар. Помешивать до тех пор, пока сахар не раствориться. Важно – не допустить кипения смеси.

2. Добавить в массу все специи, указанные в списке ингредиентов, и цедру апельсина. Снять смесь с плиты.

3. В слегка остывшую массу постепенно вмешивать муку до тех пор, пока тесто не станет эластичным.

4. Затем добавить желтки и ром и хорошо вымесить тесто.

5. Полученное тесто завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на полчаса.

6. Затем достать его и раскатать до толщины в 0,5 см.

7. При помощи формочек вырезать печенье и выложить его на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать в течение 8-10 минут в разогретой до 230 градусов духовке. Доставать печенье из духовки следует, как только тесто немного поднялось и подрумянилось.

Рецепт имбирного печенья – видео приготовления

Видео Tanya Shpilko

Новогодний торт

Также отлично подойдет для новогоднего застолья торт с начинкой из цитрусовых, которые у многих ассоциируются с праздниками. Для его приготовления понадобятся:

Для бисквита:

• Яйца - 3 штуки

• Мука - 1 стакан

• Сахар - 1/2 стакана

• Сода - 1 чайная ложка

Для начинки:

• Апельсины – 3 штуки

• Мандарины – 3 штуки

• Банан – 1 штука

• Ананас – 150 г

Для крема:

• Сметана нежирная – 900 г

• Сахар – 1 стакан

• Желатин – 50 г

• Ванилин – 2 г

1. Желатин растворить в воде, согласно инструкции на упаковке.

2. Яйца с сахаром взбить в плотную пену.

3. В полученную смесь постепенно всыпать муку, смешанную с содой.

4. Тесто выложить в форму и запекать в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут.

5. Полученный бисквит разрезать на кусочки размером 2х2 см.

6. Фрукты очистить от кожуры. Апельсины нарезать кружочками, мандарины разобрать на дольки. Банан и ананас нарезать кубиками.

7. Сметану взбить с сахаром. Добавить ванилин и желатин и тщательно перемешать.

8. На дно разъемной формы выложить фрукты. На них сверху – половину бисквита и залить всё половиной крема.

9. Затем вновь выложить фрукты, бисквит и крем и накрыть пищевой пленкой.

10. Поставить торт в холодильник на 10-12 часов.