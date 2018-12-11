Судебная реформа в Украине реализована неуспешно - опрос экспертов

72,6% экспертов считают судебную реформу в Украине такой, что реализована неуспешно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса профессиональной юридической среды, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Тема исследования - «Результаты внедрения судебной реформы в Украине по состоянию на конец 2018".

Вполне положительно судебную реформу оценивают менее 1% респондентов, пишу Украинские новости.

На вопрос "следует ли считать судебную реформу успешно реализованной?" 72,6% опрошенных экспертов дали отрицательный ответ.

"Преимущественное большинство экспертов говорит, что реформа реализована неуспешно", - сказал на пресс-конференции руководитель центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

При этом профессиональная юридическая среда собственно идею проведения судебной реформы считает необходимой.

Впрочем, накануне внедрения (2016) судебной реформы 68% опрошенных экспертов вообще ничего не знали ни об одном альтернативном законопроекте, и анализировали только президентский законопроект.

При этом, профессиональная среда была весьма хорошо информирована о конкретных пунктах будущей президентской судебной реформы.

Так, информированными о всей реформе или некоторых ее положениях признали себя 71,4% респондентов.

Согласно этому же исследованию, 84,8% экспертов отмечают, что нужно изменить существующие методы и подходы к проведению судебной реформы. А 54,5% опрошенных профессионалов считают, что качество реализации судебной реформы изменится в случае изменения организатора ее внедрения.

С момента введения судебной реформы, уровень доверия к судебной власти не изменился или уменьшился.

Так считают 79,8% экспертного юридического общества.

Среди главных негативных последствий судебной реформы профессиональные юристы отметили следующие: низкий уровень квалификации работников правоохранительной системы отметили 82,75% респондентов; существенный рост судебных сборов - 71,75%; сохранение коррупции в судебной системе - 69%; отсутствие реальных изменений, в то же время изменения носят чисто декларативный характер - 65%.

84,8% опрошенных профессиональных юристов считают, что существующие методы и подходы к проведению судебной реформы надо менять.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко 28 ноября - 6 декабря методом телефонного интервью.

В исследовании приняли участие 400 респондентов, среди которых адвокаты, правоохранители, судьи, ученые, правозащитники и другие представители профессионального юридического сообщества, которые непосредственно сталкиваются с работой украинских судов.

Судебная реформа в Украине началась в 2014 году по требованию Революции достоинства. Разработкой проекта одновременно занимались, при поддержке международных организаций, общественная организация "Реанимационный пакет реформ" и Совет судебной реформы при Администрации президента. Но со временем исключительная функция разработки проекта реформы перешла к Совету судебной реформы, которую возглавлял заместитель главы АП Алексей Филатов.

В 2016 году Верховная Рада утвердила законопроект "О судоустройстве и статусе судей", разработанный ею.

С 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) начала квалификационное оценивание всех судей на соответствие критериям профессионализма и добропорядочности. Были ликвидированы суды первой и второй инстанции, а вместо них образованы новые. Вместо высших специализированных судов и Верховного суда Украины создан новые Верховный суд с соответствующими кассационными палатами.

Процедура квалификационного оценки, создания Верховного суда и много других пунктов впоследствии получили многочисленную критику со стороны профессионального сообщества.