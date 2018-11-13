УПЦ МП не будет принимать участия в создании автокефальной церкви

В Московском патриархате заявляют, что обращение верующих УПЦ МП ко вселенскому патриарху с призывом "не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания".

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата считает процесс предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии навязанным извне и усиливающим конфликты среди народа Украины.

Об этом говорится в постановлении собора епископов Украинской православной церкви МП от 13 ноября.

В Московском патриархате считают "недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской православной церкви".

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Они заявляют, что обращение верующих УПЦ МП ко вселенскому патриарху с призывом "не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и осталось без внимания".

Собор епископов УПЦ МП подчеркивает, что "процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

"В таких условиях присоединение епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", – отмечается в заявлении.

Московский патриархат призывает Вселенский патриархат «исправить свои действия».

Кроме того, Собор епископов УПЦ МП призвал митрополита Онуфрия обратиться к предстоятелям поместных православных церквей по поводу кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни Украины в результате "незаконного" вмешательства Константинопольского патриархата.

Ранее УНИАН сообщал, что собор епископов УПЦ МП не признал решение Константинополя относительно продления процедуры предоставления автокефалии церкви Украины и заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.