УПЦ Московского патриархата заявила о прекращении отношений с Константинополем

Собор епископов УПЦ МП обвинил Константинопольский Патриархат в "церковном расколе".

Собор епископов УПЦ МП не признал решение Константинополя относительно продолжения процедуры предоставления автокефалии церкви Украины, и заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

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Об этом говорится в Постановлении Собора от 13 ноября 2018 года.

«Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решения Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, что не имеют никакой канонической силы», - указано в постановлении.

В УПЦ Московского патриархата постановили, что решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является «следствием спекулятивной трактовки церковной истории».

«Решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола (предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария - ред.) и признании действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов. История Православной Церкви не знает случаев преодоления раскола путем его простой легализации, – говорится в постановлении.

«Приняв такие антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола. В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время является невозможным и прекращается», - подытожили в УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.