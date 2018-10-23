Стрельба в керченском колледже: 22 семьи решили перевести своих детей в другие учебные заведения
После взрыва и стрельбы в керченском колледже 22 семьи решили перевести своих детей в другие учебные заведения.
Как передает "Крым.Реалии", об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
"Двадцать две семьи решили перевестись в другие учебные заведения", - сказал он.
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Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день в больницах находятся еще 47 человек.
"Критическую точку мы уже, наверное, прошли. Больше никого потерять не должны", - сказал Аксенов.
По его словам, некоторые пострадавшие получат инвалидность.
Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего наложил на себя руки.
По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стал 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», Следственный комитет РФ переквалифицировал на статью «Убийство».
23 октября Керчинський политехнический колледж возобновил работу.