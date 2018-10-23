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Стрельба в керченском колледже: 22 семьи решили перевести своих детей в другие учебные заведения

16:16, 23 октября 2018
Общество
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Политехнический колледж в Керчи / фото REUTERS

Как передает "Крым.Реалии", об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"Двадцать две семьи решили перевестись в другие учебные заведения", - сказал он.

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Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день в больницах находятся еще 47 человек.

"Критическую точку мы уже, наверное, прошли. Больше никого потерять не должны", - сказал Аксенов.

По его словам, некоторые пострадавшие получат инвалидность.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего наложил на себя руки.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стал 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», Следственный комитет РФ переквалифицировал на статью «Убийство».

23 октября Керчинський политехнический колледж возобновил работу.

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Теги: #стрельба#убийство#взрыв#Керчь