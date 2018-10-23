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Студенты керченского колледжа впервые после атаки пришли на занятия

10:15, 23 октября 2018
Общество
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Керченский колледж после атаки / REUTERS

Занятия студентов в Керченском политехническом колледже после взрыва и стрельбы, жертвами которых стал 21 человек, возобновились во вторник.

Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу оккупационного Минобразования Крыма, передает Крым.Реалии.

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Как сообщает ТАСС, в колледже проходят классные часы, на которых студентам расскажут об их последующем порядке обучения. Занятия начались в 8:30.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Подконтрольные России власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

СК РФ открыл уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт». Позже его переквалифицировали на статью «Массовое убийство».

Украинская прокуратура квалифицирует нападение как террористический акт.

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Теги: #атака#Керчь