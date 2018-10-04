В Украине стартовал показ блокбастера "Веном" с Томом Харди (видео)

Веном является главным антагонистом вселенной фантастического героя Человека Паука.

4 октября в кинотеатрах Украины начался показ блокбастера "Веном". Главную роль в экранизации популярного комикса от Marvel сыграл американский актер Том Харди.

Читайте такжеВ сети появился первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" (видео)

Захватывающий экшн о супергероях входит в число главных кинопремьер октября 2018 года.

Веном является главным антагонистом вселенной фантастического героя Человека Паука. Трейлер опубликовали на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.

Напомним, ранее поклонники певицы Леди Гаги наводнили интернет фейковыми отзывами о фильме «Веном», который выходит в прокат в один день с музыкальной мелодрамой «Звезда родилась».