В Украине стартовал показ блокбастера "Веном" с Томом Харди (видео)
16:54, 04 октября 2018Общество
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Веном является главным антагонистом вселенной фантастического героя Человека Паука.
4 октября в кинотеатрах Украины начался показ блокбастера "Веном". Главную роль в экранизации популярного комикса от Marvel сыграл американский актер Том Харди.
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Захватывающий экшн о супергероях входит в число главных кинопремьер октября 2018 года.
Веном является главным антагонистом вселенной фантастического героя Человека Паука. Трейлер опубликовали на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.
Напомним, ранее поклонники певицы Леди Гаги наводнили интернет фейковыми отзывами о фильме «Веном», который выходит в прокат в один день с музыкальной мелодрамой «Звезда родилась».
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