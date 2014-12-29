Юг Украины парализовал снегопад: перекрыты дороги, тысячи людей застряли в сугробах (фото, видео)

Из-за сильных снегопадов закрыто движение автотранспорта в Николаевской и Херсонской, ограниченно - в Запорожской областях.

Также на дорогах Одесской области из-за метели, гололеда и сильного ветра образовались снежные переметы. В связи с этим запрещен въезд крупногабаритного транспорта в Одессу, закрыто движение всех транспортных средств по направлению М-15 Одесса - Рени и по участку автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, км 320 - км 464.

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По информации ПАО «Одессаоблэнерго», по состоянию на 12.00 от электричества отключены 11 населенных пунктов.

Для недопущения накопления автотранспорта во время ликвидации последствий зимней непогоды закрыто движение транспорта всеми автодорогами общего пользования, государственного и местного значения в Николаевской области.

В Запорожской области с целью предупреждения образования заторов ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов автомобильной дороге М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, на участке км 255+100 - км 283+861 (от Днепропетровской области до г. Запорожье), км 299+491 - км 340+000 (от м. Запорожье в г. Васильевка).

На Херсонщине закрыто движение по автомобильной дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), км 177 - км 199.

В самой Одессе метель, которая началась в ночь на понедельник, значительно усилилась после 14.00. В результате движение всех видов транспорта в городе фактически парализовано. В снежных сугробах, которые достигают высоты 0,5 метра (местами - больше) во всех четырех районах города стоят троллейбусы, маршрутные такси, трамваи и легковые автомобили. Автомобилисты вынуждены оставлять свои машины на обочинах дорог и идти пешком.

Кроме того, передвижение пешком крайне затруднено из-за непрерывный порывистый ветер, глубокие сугробы и густой снег, который «бьет» в лицо.

Также из-за сильного снегопада и метели в Николаеве снимаются с маршрутов общественного транспорта водители автобусов и маршруток, а таксисты либо отказываются принимать заказ, либо диспетчерам и вовсе невозможно дозвониться, сообщает Никвести.

В социальных сетях горожане пишут, что водители маршруток высаживают пассажиров и снимаются с маршрутов. В частности, водитель 21 маршрута аргументировал это тем, что руководство так сказало.

Вместе с тем, на остановках общественного транспорта скапливаются сотни горожан, которые хотят попасть домой. В частности, николаевский фотограф Виктор Аджамский опубликовал фото остановки на пересечении проспекта Ленина и Дзержинского, где собралось около 100 человек.

Как стало известно УНИАН, руководство многих предприятий (различных форм собственности) сократило рабочий день, прервав его «в обед». Некоторые выделили служебные автобусы для доставки персонала домой. Однако эти автобусы также застряли в дороге. Люди пытаются добраться пешком, передвигаясь, в том числе, по проезжей части.

Службы такси отказываются принимать любые заявки.

В Одесской области для оказания помощи людям, которые оказались в снежных заносах, привлекли военных.

Как сообщили в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, по решению регионального штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, на помощь спасателям, работникам облавтодора и коммунальных служб направили технику и личный состав Министерства обороны Украины.

«Один мощный тягач (БАТ) воинской части №3599, которая дислоцируется в городе Белгород-Днестровский, направляется в села Монаши, где огромный затор транспорта. Второй БАТ - к Овидиопольского района, где затор транспорта между населенными пунктами Каролино Бугаз и Роксоланы.

Всего с 27 декабря освобождено из снежных заносов более 350 единиц транспорта, из которых более 200 легковых, около 130 грузовиков и 12 маршрутных автобусов, в которых находилось более 1,1 тыс. человек.