На Николаевщине и Херсонщине из-за снегопадов перекрыли дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, согласно сообщению, для недопущения накопления автотранспорта во время ликвидации последствий зимней непогоды закрыто движение транспорта на всех автодорогах общего пользования, государственного и местного значения в Николаевской области.

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В Запорожской области с целью предупреждения образования заторов ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов автомобильной на дороге М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта на участке км 255+100- км 283+861 (от Днепропетровской области до г. Запорожье), км 299+491 - км 340+000 (от г. Запорожье до г. Васильевка).

На Херсонщине закрыто движение по автомобильной дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог), км 177 - км 199.

Как сообщалось, также на дорогах Одесской области из-за метелей, гололеда и сильного ветра образовались снежные заносы. В связи с этим запрещен въезд крупногабаритного транспорта в Одессу, закрыто движение всех транспортных средств по направлению М-15 Одесса - Рени и на участке автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, км 320 - км 464.