В Донецкой области разоблачили мошенников, присваивавших через банки пенсии переселенцев

Злоумышленники за деньги оформляли пенсионные выплаты на имена жителей оккупированных городов без выезда на подконтрольную территорию Украины.

Миллионную мошенническую схему раскрыли сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, выполнявших роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства. Аферисты открывали счета даже на умерших и недееспособных лиц, а также пособников боевиков. По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен.

"Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали "дублеров" - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. "Актерам" платили по 100 гривень", - рассказали правоохранители.

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Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет. Ее «координировала» 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которую уволили за дисциплинарные нарушения.

В настоящее время все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана.

"На сегодняшний день, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Оперативники устанавливают фамилии пострадавших", - отметили в полиции.

У координаторки преступной группы и ее помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда и признала незаконной практику отказа отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам. Верховный суд принял решение по так называемому показательному делу, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев в органы Пенсионного фонда.