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В Донецкой области разоблачили мошенников, присваивавших через банки пенсии переселенцев

23:01, 12 сентября 2018
Общество
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Подставные лица оформляли карточки, на которые выплачивались пенсии / фото dn.npu.gov.ua

Миллионную мошенническую схему раскрыли сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, выполнявших роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства. Аферисты открывали счета даже на умерших и недееспособных лиц, а также пособников боевиков. По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен.

"Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали "дублеров" - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. "Актерам" платили по 100 гривень", - рассказали правоохранители.

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Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет. Ее «координировала» 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которую уволили за дисциплинарные нарушения.

В настоящее время все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана.

"На сегодняшний день, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены 7 пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Оперативники устанавливают фамилии пострадавших", - отметили в полиции.

У координаторки преступной группы и ее помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда и признала незаконной практику отказа отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам. Верховный суд принял решение по так называемому показательному делу, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев в органы Пенсионного фонда.

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Теги: #мошенничество#переселенцы#пенсии#Донецкая область