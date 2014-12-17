У желающих перевестись из вузов зоны АТО студентов осталось два дня для написания заявления

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1210-р от 5 декабря, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, лица, которые намерены перевестись из высшего учебного заведения, расположенного в Донецкой или Луганской области, в котором в результате проведения антитеррористической операции не осуществляется образовательный процесс высшего учебного заведения по другому местонахождению, подают не позднее 19 декабря 2014 г. на имя руководителя высшего учебного заведения, к которому они намерены перевестись (восстановиться), заявление о переводе (восстановлении).

Читайте такжеПреподавателям ДонНУ, который "переехал" в Винницу, выплатили задолженность по зарплате - КвитТакже сообщается, что возобновление обучения осуществляется в порядке, предусмотренном для перевода лиц на обучение. После подачи такого заявления руководитель соответствующего учебного заведения издает приказ о зачислении лица на обучение, который верифицируется в Единой государственной электронной базе по вопросам образования и устанавливает срок ликвидации академической разницы не позднее 15 мая 2015 г.

Кроме того, перевод указанных лиц осуществляется на места государственного заказа, которые перераспределяются между соответствующими высшими учебными заведениями, в объеме, утвержденном центральным органом исполнительной власти, к сфере управления которого относятся такие учебные заведения, на основании информации о количестве переведенных лиц, которые учились по государственному заказу.

В случае превышения высшим учебным заведением, в которое переводятся лица, лицензированного объема подготовки специалистов по определенному направлению (специальности), перевод осуществляется по решению Министерства образования и науки.