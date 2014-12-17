У желающих перевестись из вузов зоны АТО студентов осталось два дня для написания заявления
Студенты, которые хотят перевестись из вузов из зоны АТО до других регионов Украины, должны написать соответствующие заявления до 19 декабря.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1210-р от 5 декабря, обнародованном на Правительственном портале.
Согласно распоряжению, лица, которые намерены перевестись из высшего учебного заведения, расположенного в Донецкой или Луганской области, в котором в результате проведения антитеррористической операции не осуществляется образовательный процесс высшего учебного заведения по другому местонахождению, подают не позднее 19 декабря 2014 г. на имя руководителя высшего учебного заведения, к которому они намерены перевестись (восстановиться), заявление о переводе (восстановлении).
Читайте такжеПреподавателям ДонНУ, который "переехал" в Винницу, выплатили задолженность по зарплате - КвитТакже сообщается, что возобновление обучения осуществляется в порядке, предусмотренном для перевода лиц на обучение. После подачи такого заявления руководитель соответствующего учебного заведения издает приказ о зачислении лица на обучение, который верифицируется в Единой государственной электронной базе по вопросам образования и устанавливает срок ликвидации академической разницы не позднее 15 мая 2015 г.
Кроме того, перевод указанных лиц осуществляется на места государственного заказа, которые перераспределяются между соответствующими высшими учебными заведениями, в объеме, утвержденном центральным органом исполнительной власти, к сфере управления которого относятся такие учебные заведения, на основании информации о количестве переведенных лиц, которые учились по государственному заказу.
В случае превышения высшим учебным заведением, в которое переводятся лица, лицензированного объема подготовки специалистов по определенному направлению (специальности), перевод осуществляется по решению Министерства образования и науки.