Боевики на Донбассе хотят сменить украинскую мобильную связь на российскую

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики с 15 января планируют отключить украинскую мобильную связь, заменив ее одним из российских операторов мобильной связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"СНБО владеет информацией, что с 15 января на временно оккупированных территориях боевики планируют отключить украинских операторов мобильной связи и установить одного из мощных российских операторов мобильной связи", - сказал Лысенко.

Он не уточнил, о каком операторе говорится, но отметил, что о таких планах на оккупированных территориях боевики сообщают местному населению.