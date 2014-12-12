Книга Гете спасла украинского бойца от пули (Фото)

01:08, 12 декабря 2014
Общество
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В Сети появилась фото книги, которая остановила российскую пулю.

facebook/Игорь Варянко

Их в Интернет выложил пользователь Игорь Варянко.

На фото - толстый том сочинений немецкого писателя Гете - стихи, "Фауст" и "Страдания юного Вертера".

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Именно эта книга остановила российскую вражескую пулю.

Пуля застряла на последних страницах сборника произведений писателя.

facebook/Игорь Варянко

Допис by Ігор Варянко.
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