Книга Гете спасла украинского бойца от пули (Фото)
01:08, 12 декабря 2014Общество
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В Сети появилась фото книги, которая остановила российскую пулю.
Том с произведениями Гете стал вторым бронежилетом для бойца/ facebook/Игорь Варянко
Их в Интернет выложил пользователь Игорь Варянко.
На фото - толстый том сочинений немецкого писателя Гете - стихи, "Фауст" и "Страдания юного Вертера".
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Именно эта книга остановила российскую вражескую пулю.
Пуля застряла на последних страницах сборника произведений писателя.
facebook/Игорь Варянко
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