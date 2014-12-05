ГАИ намерена до конца года оборудовать все служебные автомобили видеорегистраторами

Соответствующее поручение дал региональным подразделениям начальник Госавтоинспекции Украины Анатолий Сиренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По его указанию в каждом патрульном автомобиле до 15 декабря установят устройства, которые предназначены для записи, хранения и воссоздания видеоинформации, отмечается в сообщении.

В видеорегистраторах будет установлена карта памяти с объемом, достаточным для осуществления непрерывной видеозаписи на протяжении суток. Таким образом удалить незаметно какую-либо часть видео будет невозможно, убеждают в ГАИ.

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«Запись общения работников ГАИ и участника дорожного движения – еще один шаг к искоренению коррупции. Зная, что все его действия фиксируются на камеру, работник ГАИ не позволит себе отступить от требований законодательства, тем более требовать взятку», - отметил Сиренко.

Также в Госавтоинспекции считают, что использование видеорегистраторов позволит значительно улучшить качество несения службы и будет служить дополнительным стимулом корректного и вежливого общения между работником ГАИ и участником дорожного движения.