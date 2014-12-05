ГАИ намерена до конца года оборудовать все служебные автомобили видеорегистраторами
До конца года все служебные автомобили ГАИ оборудуют видеорегистраторами.
Соответствующее поручение дал региональным подразделениям начальник Госавтоинспекции Украины Анатолий Сиренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
По его указанию в каждом патрульном автомобиле до 15 декабря установят устройства, которые предназначены для записи, хранения и воссоздания видеоинформации, отмечается в сообщении.
В видеорегистраторах будет установлена карта памяти с объемом, достаточным для осуществления непрерывной видеозаписи на протяжении суток. Таким образом удалить незаметно какую-либо часть видео будет невозможно, убеждают в ГАИ.
Читайте такжеПредстоящая реформа МВД лишит ГАИ функции выдачи водительских удостоверений
«Запись общения работников ГАИ и участника дорожного движения – еще один шаг к искоренению коррупции. Зная, что все его действия фиксируются на камеру, работник ГАИ не позволит себе отступить от требований законодательства, тем более требовать взятку», - отметил Сиренко.
Также в Госавтоинспекции считают, что использование видеорегистраторов позволит значительно улучшить качество несения службы и будет служить дополнительным стимулом корректного и вежливого общения между работником ГАИ и участником дорожного движения.