ФСБ выдает российским журналистам в Украине фальшивые удостоверения иностранных СМИ - Лубкивский

Спецслужбы России выдают своим журналистам фальшивые удостоверения для работы в Украине.

Об этом сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

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"Недавно на территории Закарпатской области российские журналисты в составе съемочной группы программы «Вести» телеканала «Россия 24» по заданию редакции телеканала «РТР», готовили видеорепортаж о «притеснениях в указанных областных центрах русскоязычных граждан Украины и венгерского нацменьшинства Закарпатья, попыток украинской власти представить их как сепаратистов и экстремистов». При этом, для соблюдения требований конспирации и выполнения инструктажа сотрудника ФСБ РФ им были предоставлены документы прикрытия, которые, якобы, аккредитуют их как журналистов финского телеканала «МТВ-3»..." - пишет он.

Также Лубкивский отметил, что журналист российского «Первого канала», представляясь белорусским журналистом, готовил в Хмельницкой области телевизионный сюжет о "фактах притеснений русскоязычного населения в регионе, запрете на служение на церковнословянском языке в храмах УПЦ, хозяйственный и культурный упадок западных регионов Украины, бездействие власти...".