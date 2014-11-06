СНБО: Российские журналисты появились возле школы в Донецке сразу после обстрела, потому что "знали и ждали"

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что появление российской съемочной группы сразу после обстрела боевиками школы в Донецке свидетельствует о спланированности преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Согласно исследованию траектории, снаряд летел со стороны Макеевки, которая контролируется пророссийскими боевиками. Почему российская съемочная группа сразу там была? Они знали и ждали. То есть акция была спланирована", - сказал Лысенко.

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По его словам, в своем сюжете российские журналисты сами показали направление, с которого прилетел на школьный двор снаряд.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Донецкий городской совет заявил о гибели двух и ранении трех подростков вследствие попадания снаряда на спортивную площадку школы № 63.

Представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что обстрел школы велся из Макеевки, которая контролируется боевиками. Он написал в Twitter: «Снаряд, от которого погибли дети в Донецке, был выпущен из Макеевки, контролируемой террористами».

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что проверяет информацию об обстреле школы в Донецке.

СБУ по факту гибели подростков при обстреле боевиками школы в Донецке открыла уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.