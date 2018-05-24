Иван Дорн вернулся из Африки: скандальный певец анонсировал концерт в Киеве, но не сказал о месте его проведения (видео)

12:07, 24 мая 2018
Общество
532

Музыкант добавил, что место проведения выступления он сообщит за два часа до начала мероприятия.

Читайте такжеИван Дорн представил клип с африканскими детьми (видео)

В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Ивана Дорна, исполнитель вместе со своей командой идет по пешеходному мосту через Днепр.

После приглашения Иван Дорн переходит к танцам под новую песню.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Иван Дорн