Иван Дорн вернулся из Африки: скандальный певец анонсировал концерт в Киеве, но не сказал о месте его проведения (видео)
12:07, 24 мая 2018Общество
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В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Ивана Дорна, исполнитель вместе со своей командой идет по пешеходному мосту через Днепр.
Певец Иван Дорн записал видеобращение, на котором он пригласил всех желающих на концерт 1 июня в Киеве.
Музыкант добавил, что место проведения выступления он сообщит за два часа до начала мероприятия.
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В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Ивана Дорна, исполнитель вместе со своей командой идет по пешеходному мосту через Днепр.
После приглашения Иван Дорн переходит к танцам под новую песню.
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