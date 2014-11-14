Украинский центр получил премию Европейского культурного фонда

Об этом говорится в пресс-релизе Центра визуальной культуры.

Лауреаты были выбраны "за свою деятельность в публичной сфере" и "создание крайне необходимого открытого пространства для художественной мысли", говорится в сообщении. В частности, этим "Европейский культурный фонд посылает мощный сигнал европейским независимым культурным инициативам, которые показывают, насколько культура может быть способна к трансформации даже при самых неблагоприятных политических и экономических обстоятельствах".

Читайте такжеСостоялось вручение Шевченковской премии"Находясь на самых хрупких границах Европы, осознавая непредсказуемость собственного будущего, Центр визуальной культуры и Афинская биеннале смело показывают нам, как культура может быть средством солидарности и совместной почвой для создания четких альтернатив экономическим и политическим конфликтам нашего времени", - говорит Крис Деркон, член жюри премии.

Награда будет вручена 31 марта 2015 года в Брюсселе. Каждый из победителей получит по 25 000 евро.

Напомним, ранее украинский Евромайдан получил в Польше премию имени Леха Валенсы.

Справка. Центр визуальной культуры был основан в 2008 году "с целью создания междисциплинарного среды для анализа постсоветского положения Украины на пересечении искусства, знания и политики". Провел более 150 научных и дискуссионных мероприятий с участием украинских и международных ученых, а также около 20 художественных выставок.