Представителям Евромайдана вручили премию имени Леха Валенсы

В составе делегации представителей Майдана, которые присутствовали на церемонии вручения премии, - Киевский городской голова Виталий Кличко, певица Руслана, министр культуры Евгений Нищук, советник президента Ольга Богомолец, журналистка и общественный деятель Татьяна Черновол, министр спорта Дмитрий Булатов, бывший комендант Майдана и экс-секретарь СНБО Андрей Парубий, лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра Киева.

"Эта премия – знак отличия миллионов украинцев, которые поднялись в борьбе за свою свободу и свое будущее, за демократию и справедливость. Премия Евромайдана является и признанием европейских устремлений Украины, которая за свой европейский выбор пролила кровь. Это, в первую очередь, - увековечение памяти украинских патриотов, которые отдали свои жизни на Майдане, знак памяти о героях Небесной сотни", - подчеркнул Кличко в своей речи на церемонии вручения премии.

Он отметил, что Майдан, в его борьбе за идеалы демократии, целостность и независимость государства, продолжается - сегодня он на востоке Украины. По словам мэра Киева, символично, что эту премию украинский Майдан получает в Польше – стране, которая поддерживает Украину, которая солидарна с ней в сложные времена ее истории.

Читайте такжеЕвропарламент может наградить объединение "Евромайдан" премией Сахарова"Я благодарю вас за эту важную, настоящую дружбу. Ведь сегодня Украине как никогда нужны поддержка и помощь. Сегодня Польша является примером для Украины в проведении реформ, в своем успешном пути в Европу. И, я уверен, моя страна - болезненно, в самоотверженной борьбе - тоже преодолеет путь преобразований, полного реформирования и будет полноправным членом большой европейской семьи", - отметил мэр.

Во время вручения премии бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса отметил, что сегодня мир должен быть солидарным с Украиной. "То, что делает Россия, - поступки не из нашей эпохи. Умалчивание фактов поощряет к плохим действиям. И мы не можем закрыть глаза на это. За мир и покой нужно вновь побороться", - подчеркнул Валенса.

*** Евромайдан как движение стал лауреатом ежегодной премии имени Леха Валенсы. Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Валенса отметил, что присуждение премии Евромайдану является выражением солидарности с украинским народом и его поддержки в проведении демократических преобразований и проевропейских усилий украинцев. Размер премия, которая присуждается с 2008 года, - 100 тыс. долларов.