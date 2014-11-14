На Прикарпатье выбрали главную новогоднюю елку Украины (фото, видео)

Лесники "остановились" на белой ели, говорится в сюжете ТСН. Ее хвоя долго не осыпается, поэтому дерево будет оставаться красивым на протяжении всех новогодне-рождественских праздников.

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Выбранная елка ровная, пушистая, высотой 24 м. Ее возраст - 80 лет.

Срубить елку лесники планируют в начале декабря - чтобы уже 19-го числа ее торжественно зажгли в Киеве.

После прошлогодних трагических событий на Майдане в этом году главную новогоднюю елку страны решили установить на Софийской площади столицы.

Тем временем в Киеве представили программу мероприятий на новогодне-рождественские праздники. В этом году будет максимум Святых Николаев и минимум Дедов Морозов и Санта-Клаусов.