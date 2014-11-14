На Харьковщине задержали россиянина, который собирался служить танкистом у боевиков "ДНР"

В Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина России, который ехал в Донецкую область служить танкистом на стороне незаконных вооруженных формирований.

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Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, мужчина следовал в Украину через пункт пропуска «Гоптовка» рейсовым автобусом «Москва - Донецк». Во время проведения оформления пограничники обнаружили у него камуфляж, продукты питания, сухие пайки и теплые вещи. В ходе дополнительной проверки россиянин объяснил, что ехал в Донецкую область служить танкистом на стороне незаконных вооруженных формирований.

Задержанного передали сотрудникам СБУ в Харьковской области для выяснения всех обстоятельств.