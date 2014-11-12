На столичном вокзале пограничники задержали россиянина с медалью ФСБ

10:51, 12 ноября 2014
Общество
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Вчера на железнодорожном вокзале в городе Киев сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина России, который направлялся на восток Украины, возможно, для участия в незаконных вооруженных формированиях.

На вокзалі спіймали озброєного чоловіка / УЗ

Об этом сообщает ГСЧС.

27-летнего мужчину обнаружили во время оформления поезда «Минск - Киев». В ходе проверки у него в вещах нашли самодельный электрошокер, газовый баллончик, 2 охотничьи ножа, топор туристический, кобуру под пистолет, портативную радиостанцию «Коннект», медаль «За боевое содружество ФСБ РФ» и электрооборудование. Задержанный пояснил, что он направлялся на восток Украины к друзьям.

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Сейчас по данному факту проинформированы сотрудники СБУ. Продолжаются проверочные мероприятия.

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