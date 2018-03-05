Вышел тизер нового сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси (видео)

Премьера шестого сезона состоится осенью 2018 года.

Сервис Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона популярного сериала "Карточный домик". Кевина Спейси в нем не будет.

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Ролик опубликован на канале Netflix в YouTube.

Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).

В сериале также снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон. К ним также присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннир. Подробности об их персонажах держатся в секрете, но известно, что они сыграют сестру и брата.

Финальный сезон "Карточного домика" выйдет на Netflix осенью 2018 года.

Как сообщал УНИАН, сериал "Карточный домик" будет завершен без Кевина Спейси. В начале ноября Netflix объявила о разрыве сотрудничества со Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Тогда же выяснилось, что Netfliх откажется от съемок биографического фильма о Горе Видале, в котором Спейси должен был исполнить главную роль.