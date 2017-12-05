Сериал "Карточный домик" будет завершен без Кевина Спейси

Последний сезон популярного телесериала "Карточный домик" будет запущен в производство в 2018 году без участия Кевина Спейси.

Как передает Би-Би-Си, известный киноактёр, который оказался недавно в центре секс-скандала, уже снялся в нескольких эпизодах финального шестого сезона телесериала фирмы Netfliх. Но, как заявил глава фирмы Тед Сарандос, в заключительных эпизодах сезона ведущая роль отводится актрисе Робин Райт, которая играет жену бывшего президента Фрэнка Андервуда.

В книге Майкла Доббса, на основе которой снимается телесериал, Фрэнк Андервуд умирает, так что с сюжетной точки зрения исчезновение персонажа не должно стать проблемой.

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В начале ноября Netflix объявила о разрыве сотрудничества со Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Тогда же выяснилось, что Netfliх откажется от съемок биографического фильма о Горе Видале, в котором Спейси должен был исполнить главную роль.

В понедельник на пресс-конференции Тед Сарандос объявил, что съемки телесериала будут возобновлены в начале будущего года, а съемочная группа в составе 2 тысяч человек будет сохранена.

Финальный сезон "Карточного домика" будет состоять из восьми эпизодов. Сюжет пока не стал достоянием гласности.

Как пишет Би-Би-Си, ходят также слухи, что Netfliх собирается приступить к съемкам нового телесериала, который стал бы продолжением или развитием сюжетных линий "Карточного домика", который уже принес компании многомиллионный доход.

Netflix, как ожидается, потратит в 2018 году 7-8 млрд долларов на производство новой кинопродукции. Сарандос объявил, что компания собирается увеличить финансирование производства мультипликационных и иностранных фильмов.

"Мы стремимся избежать перспективы превращения в компанию, которая занята производством единственного, пусть и выгодного бренда, - сказал Тед Сарандос. - Мы собираемся работать в нескольких жанрах одновременно, а для этого требуется соответствующая стратегия".