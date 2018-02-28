Отрежь голову: после показа Gucci в сети набирает популярность жутковатый флешмоб (фото)

Пользователи инстаграма выкладывают свои снимки с головой друзей в руках.

quando vocês tiverem uma chefe dessa a gente conversa! #guccichallenge Публикация от LUANDA VIEIRA (@luandavieira) Фев 23, 2018 в 2:57 PST

Пользователи инстаграма участвуют во флешмобе под названием #guccichallenge и выкладывают свои снимки с головой друзей в руках. Так люди хотят соответствовать тренду, который задал модный дом Gucci, показав на своём последнем модном показе головы-клатчи.

Об этом пишет Medialeaks.

Флешмоб проходит под хештегом #GucciChallenge. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома Gucci, когда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии со

бственных голов в качестве аксессуара.