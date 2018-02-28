Отрежь голову: после показа Gucci в сети набирает популярность жутковатый флешмоб (фото)
13:33, 28 февраля 2018Общество
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Пользователи инстаграма выкладывают свои снимки с головой друзей в руках.
quando vocês tiverem uma chefe dessa a gente conversa! #guccichallenge
Пользователи инстаграма участвуют во флешмобе под названием #guccichallenge и выкладывают свои снимки с головой друзей в руках. Так люди хотят соответствовать тренду, который задал модный дом Gucci, показав на своём последнем модном показе головы-клатчи.
Об этом пишет Medialeaks.
Флешмоб проходит под хештегом #GucciChallenge. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома Gucci, когда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии со
бственных голов в качестве аксессуара.
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