Отрежь голову: после показа Gucci в сети набирает популярность жутковатый флешмоб (фото)

13:33, 28 февраля 2018
Общество
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Публикация от LUANDA VIEIRA (@luandavieira)

Пользователи инстаграма участвуют во флешмобе под названием #guccichallenge и выкладывают свои снимки с головой друзей в руках. Так люди хотят соответствовать тренду, который задал модный дом Gucci, показав на своём последнем модном показе головы-клатчи.

Об этом пишет Medialeaks.

Флешмоб проходит под хештегом #GucciChallenge. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома Gucci, когда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии со

бственных голов в качестве аксессуара.

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Теги: #GucciChallenge#новый флешмоб