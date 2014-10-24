Днепропетровская область ожидает увеличение количества беженцев из Донбасса с приходом зимы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге для журналистов председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

По его словам, в связи с тем, что на неконтролируемых украинской властью территориях Луганской и Донецкой областей возможны проблемы с отоплением, количество беженцев из этих регионов может значительно вырасти, даже до 10% от количества жителей, то есть до 400 тысяч человек.

Коломойский отметил, что он в ближайшее время подпишет распоряжение об инвентаризации жилья в Днепропетровской области.

“Речь не идет ни о какой экспроприации квартир и т.п. Но мы не дадим людям замерзнуть”, - сказал председатель Днепропетровской ОГА.

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По его словам, на первом этапе власти Днепропетровской области попытаются разместить беженцев из зоны АТО в общественных помещениях — детсадах, общежитиях, санаториях. Со временем к принятию беженцев можно подключить жителей частного сектора области и на последнем этапе областная власть намерена обратиться к жителям региона с просьбой разместить у себя беженцев.

“Днепропетровская область готовится к увеличению количества беженцев, картины блокадного Ленинграда зимой у нас не будет”, - сказал Коломойский.

Он также напомнил, что сейчас в Днепропетровской области размещено около 38 тысяч перемещенных лиц.