В частности ученые обнаружили хорошо сохранившуюся керамику.

В Турции во время археологических исследований водолазы у побережья Адрасана (Анталия) наткнулись на греко-римский корабль, затонувший и пролежавший на дне более 2000 лет. Об этом пишет Indian Defence Review.

"Похороненный под Средиземным морем, этот древний корабль несет груз аккуратно сложенной керамической посуды, что дает чрезвычайное представление о повседневной жизни в первом веке до нашей эры и нашей эры. Что делает эту находку еще более интересной, так это хорошо сохранившееся состояние предметов, некоторые из которых до сих пор сохраняют свои оригинальные цвета и текстуры", - отметили в материале.

Корабль был найден на глубине 35-45-метров под поверхностью моря в регионе, который имеет богатую морскую историю. Команда дайверов под руководством доктора Хакана Ониза обнаружила, что грузовой трюм судна был заполнен керамическими тарелками, мисками и подносами. Эти предметы были аккуратно сложены в стопки.

"Тщательное расположение этих предметов рассказывает историю о древних морских перевозках и значение, которое придавалось защите товаров во время длительных морских путешествий", - добавляют в публикации.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Турции, этот затонувший корабль является не просто грузом повседневных товаров, но и свидетельством коммерческой жизни того времени.

В грузе нашли керамику, которая широко продавалась в восточном Средиземноморье в I веке до н.э. и н.э.

"Эта керамика важна, поскольку это не были обычные предметы быта, а часть стандартизированной линейки товаров, которые купцы перевозили оптом, чтобы удовлетворить спрос различных рынков. Однородность груза указывает на хорошо налаженную торговую сеть, в которой купцы стремились доставлять потребителям в отдаленных регионах товары одинакового качества", - отметили в материале.

После 2000 лет пребывания под водой многие керамические изделия сохранили свои оригинальные цвета и текстуру поверхности.

"Такое сохранение является необычным для предметов, которые так долго находились под водой, что делает затонувший корабль в Адрасане чрезвычайным случаем. Команды консерваторов сейчас подробно документируют каждую деталь, чтобы зафиксировать каждую царапину, след и мотив, прежде чем произойдет дальнейшая деградация", - объяснили в Indian Defence Review.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, на востоке Хорватии в колодце нашли изуродованные скелеты римских солдат, которые воевали в битве при Мурси в 260 году н. э. Хотя скелеты были целыми, они были обнаружены в колодце в разных положениях, в том числе головой вниз.

"Вероятно, перед тем как сбросить их в колодец, со всех погибших сняли все ценные вещи - оружие, доспехи, снаряжение, украшения и т.д.", - отметил руководитель исследования.

Также сообщалось, что ученые обнаружили что-то тревожное и опасное, что просачивается из-под океана вокруг Антарктиды. По их словам, в антарктическом морском дне выходит метан, который способствует глобальному потеплению, а новые источники появляются с "удивительной скоростью".

