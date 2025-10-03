По словам министра энергетики страны, официальная Анкара должна покупать газ всюду, где возможно.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от российских энергоресурсов. Он заявил, что покупка российской нефти - коммерческое решение нефтеперерабатывающих заводов страны, пишет Bloomberg.

"Это, по сути, решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтепереработчиков", - сказал Байрактар.

По его словам, турецкие НПЗ построены для переработки нефти из ближайших источников, что делает импорт из России технической необходимостью. Он считает, что Анкара не должна отказываться и от российского газа.

"Мы должны покупать газ у России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана - везде, где мы можем", - сказал глава Минэнерго.

Комментарии турецкого министра прозвучали на фоне усиления давления США для ограничения торговли российскими энергоносителями. По результатам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе Трамп сказал:

Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать любую нефть у России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины.

Журналисты напоминают, что Турция - один из крупнейших потребителей российской нефти и газа, несмотря на попытки страны диверсифицировать поставки "голубого топлива" за счет американского ресурса.

Угрозы Трампа и отказ от российского газа

15 сентября президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности ввести новые санкции против Москвы, но отметил, что для этого Европа должна прекратить покупку российской нефти и газа.

Еврокомиссия после призывов Трампа ускорилась и предложила странам-членам блока в рамках 19-го пакета антироссийский санкций отказаться от российских энергоносителей, однако не все страны-члены блока к этому готовы.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто не должен указывать его стране, где покупать газ и нефть.

