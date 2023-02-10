Северное полушарие Земли пострадает от ядерной войны сильнее, чем Южное, говорят ученые.

Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и остров Вануату – наиболее подходящие места на земле, чтобы переждать ядерную зиму. К такому выводу пришли исследователи из новозеландского Университета Отаго и научной группы Adapt Research.

Ученые рассмотрели влияние "серьезной катастрофы, уменьшающей количество солнечного света", такой как ядерная война, супервулкан или удар астероида, на глобальные сельскохозяйственные системы.

Они обнаружили, что Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и Вануату смогут максимально сохранить объемы производства пищи даже в условиях уменьшения количества солнечного света и падения температуры.

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Исследователи также пришли к выводу, что последствия ядерной зимы или других катастроф не будут ощущаться равномерно по всему миру. Физические разрушения, радиоактивное загрязнение и падения температуры, скорее всего, затронут в основном Северное полушарие.

"Наша гипотеза состоит в том, что островные государства, особенно в Южном полушарии, обычно меньше страдают от глобальных катастроф. На таких островах может сохраниться сложное технологическое общество, а целенаправленная подготовка может увеличить вероятность глобального восстановления", – считают ученые.

Угроза ядерной войны в 2023 году

В январе символические "Часы Судного дня" перевели на 10 секунд ближе к полуночи – точке глобальной катастрофы. Теперь до нее остается всего 90 секунд, что является самым опасным значением за всю историю проекта. Всё из-за российского вторжения в Украину.

Однако угроза для всего мира состоит не в самой войне в Украине как таковой, а в постоянных угрозах применения ядерного оружия, которые высказывает российская сторона. Буквально на днях экс-президент РФ Медведев пригрозил ядерным ударом Украине.

В США также поговаривают о готовности нанести ядерный удар. Но причина не в России, а в Северной Корее, которая, вероятно, также готовится к ядерной войне.

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