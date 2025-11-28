По оценке отраслевого объединения, экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составлять не более 88,58 грн/МВт-ч.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к НКРЭКУ с призывом пересмотреть проект повышения тарифа на услуги по диспетчеризации электроэнергии. Регулятор предлагает увеличить ставку с 98,97 до 110,15 грн/МВт-ч: для горно-металлургического комплекса это означает рост расходов более чем на 130 млн грн в 2026 году, и риск остановки предприятий.

В УМП подчеркнули, что украинская металлургия находится в критическом состоянии из-за войны, логистических ограничений и падения мировых цен на продукцию. Дополнительный рост энергетических затрат создает риски сокращения производства, потери рабочих мест и дальнейшей деградации стратегической промышленности.

Также в Укрметаллургпроме заявляют о ряде необоснованных составляющих тарифа. В частности, организация указывает на рост расходов на урегулирование системных ограничений на 29%, заложенный в тарифе - при том, что планируется падение объемов передачи электроэнергии. Также Укрэнерго планирует увеличение расходов на вспомогательные услуги на 44%, тогда как фактические показатели 2025 года не демонстрируют такой динамики.

Видео дня

"Вместо включения в тариф 2,4 млрд грн на погашение долгов, НЭК Укрэнерго требует временной реструктуризации в условиях военного положения", - отметили в УМП.

По оценке отраслевого объединения, экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составлять не более 88,58 грн/МВт-ч. Поэтому УМП просит НКРЭКУ пересмотреть структуру расходов, и установить тариф на уровне, который не углубит кризис в горно-металлургическом комплексе, который остается ключевым компонентом украинской экономики и экспорта.

Как известно, НКРЭКУ на своем заседании одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые предоставила компания, содержат противоречия. Там также заявили, что дополнительная финансовая нагрузка может привести к остановке предприятий, которые поддерживают армию, население и восстановление страны.

Вас также могут заинтересовать новости: