Как отметили в Кремле, стороны подпишут ряд межправительственных и коммерческих документов.

Кремлевский диктатор Владимир Путин 4-5 декабря совершит визит в Индию, чтобы обсудить двусторонние отношения и ключевые международные вопросы.

Как передает Reuters, об этом сообщили в Москве и МИД Индии. Речь идет, что во время визита Путин проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а также отдельную встречу с президентом Индии Драупади Мурму.

Как отметили в Кремле, стороны подпишут ряд межправительственных и коммерческих документов, однако их содержание пока не раскрывается.

Видео дня

Последний раз Путин посещал Индию в декабре 2021 года - за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

В Москве подчеркнули, что визит имеет "важное значение", поскольку позволяет детально обсудить широкий спектр российско-индийских вопросов, которые Кремль называет "особо привилегированным стратегическим партнерством". Речь идет о сотрудничестве в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Давление США и импорт российской нефти

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Моди прекратить закупки российской нефти. Индия в последние годы остается одним из крупнейших покупателей энергоносителей из РФ.

Впрочем, пишет Reuters, на этой неделе торговые и нефтяные источники сообщили, что импорт российской нефти в Индию в декабре упадет до самого низкого уровня минимум за три года - после ноябрьского роста. По их данным, индийские переработчики ищут альтернативные поставки, чтобы избежать риска нарушения западных санкций.

Индия и Россия: новости

Напомним, Индия продолжает покупать российскую нефть на протяжении всего полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В этом году президент США Дональд Трамп пытался давить на Индию и другие страны, чтобы они сократили импорт нефти с помощью пошлин. Отметим, что 30 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил свою поддержку мирного урегулирования относительно войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: