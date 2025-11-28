Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману.

Правительство выставляет на конкурс для определения управляющего активами IDS Ukraine - производителя известных брендов минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская".

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, по условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего. Ожидаемые поступления в бюджет составят не менее 24 миллиона гривень в месяц.

Отмечается, что сегодня, 28 ноября, Агентство по розыску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений, который продлится до 18:00 12 декабря 2025 года.

"Государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции", - отметила Свириденко.

Отмечается, что активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману, который находится под санкциями США, Европейского Союза, Великобритании и Украины.

Сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года.

В пресс-службе АРМА добавили, что участники конкурса должны подтвердить опыт работы в производстве напитков и пищевых продуктов, оптовой торговле водой и управлении активами. Кроме этого, кандидаты должны продемонстрировать финансовую состоятельность, прозрачную структуру собственности и безупречную деловую репутацию.

АРМА в Украине - последние новости

27 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект "Об усилении АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов)". Этот документ предусматривает независимый аудит ведомства, прозрачное управление арестованными активами, а также новые правила отбора руководства АРМА.

30 июля тогдашняя руководительница АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и просила правительство его удовлетворить. Кабинет Министров поддержал ее увольнение.

