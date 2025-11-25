Также в этот четверг в кинотеатрах стартуют допремьерные показы украинской праздничной комедии "Потяг до Різдва".

Среди главных премьер 27 ноября 2025 года в кинотеатрах Украины – семейная анимация "Зверополис 2" и романтическая драма "Сожалею о тебе", а также два европейских кинохита – обладатель Гран-при Канн "Сират" и датская черная комедия "Последний викинг" с Мадсом Миккельсеном.

Будет в программе и несколько рождественских новинок – в кинотеатрах состоятся допремьерные показы украинской комедии "Потяг до Різдва", а на Netflix выйдет романтическая комедия "Праздничное ограбление".

Зверополис 2

Zootopia 2 (США, 2025, анимация/комедия/приключения/семейный)

В продолжении хита 2016 года храбрая детективка Джуди Хопс и ее сообразительный напарник Ник Уайлд снова берутся за дело – на этот раз самое загадочное в их карьере. В Зверополисе появляется таинственная рептилия, которая переворачивает жизнь жителей мегаполиса с ног на голову. Чтобы раскрыть это дело, напарники отправляются под прикрытием в неизведанные районы города. Их ждут запутанные следы, подозрительные персонажи и неожиданные повороты, которые проверят на прочность не только их профессионализм, но и дружбу. Смогут ли они снова спасти Зверополис – и самих себя?

В оригинальной версии главных героев мультфильма озвучили Джиннифер Гудвин ("Зверополис", сериалы "Однажды в сказке", "Почему женщины убивают"), Джейсон Бейтман ("Несносные боссы", "Хочу как ты", сериалы "Озарк", "Черный кролик"), Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно", сериал "Локи"), Фортун Феймстер ("Соседи. На тропе войны"), Квинта Брансон ("Тачки на дороге") и другие.

Сняли новинку Джаред Буш и Байрон Говард, которые также работали над первым фильмом и другими громкими анимационными проектами Disney ("Энканто: Мир магии", "Рапунцель: Запутанная история").

Сират

Sirāt (Испания, Франция, 2025, драма/триллер)

События ленты разворачиваются вокруг мужчины по имени Луис, который вместе со своим сыном и их верной собакой путешествуют по марокканской пустыне в поисках пропавшей дочери. Присоединившись к группе рейверов, направляющихся на очередную вечеринку в сердце Сахары, они погружаются в адское путешествие сквозь бесконечные пески. Вскоре безжалостная пустыня заставит их переосмыслить собственную жизнь.

Главную роль в картине исполнил известный испанский актер Сержи Лопес ("Грязные прелести", "Лабиринт Фавна", "Человек, который убил Дон Кихота") – он фактически единственный профессионал в кадре, тогда как многих других персонажей сыграли настоящие рейверы.

Снял фильм многократный призер Канн Оливер Лаше ("Мимозы", "Огонь придет"), а продюсерами картины выступили Педро и Агустино Альмодовары – создатели оскароносных фильмов "Поговори с ней", "Все о моей матери", а также номинированных на "Оскар" лент "Параллельные матери", "Боль и слава" и "Женщины на грани нервного срыва".

Мировая премьера "Сирата" состоялась на Каннском кинофестивале, где лента получила Приз жюри. Позже ленту выдвинули претендентом на "Оскар-2026" от Испании.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Последний викинг

The Last Viking (Дания, Швеция, 2025, черная комедия)

В центре сюжета – мужчина по имени Анкер, который во время отбывания 15-летнего заключения за ограбление банка поручает своему брату Манфреду закопать похищенные деньги, чтобы сохранить их в безопасности. Впрочем, после освобождения Анкер узнает, что Манфред страдает диссоциативным расстройством личности и не может вспомнить, где спрятал деньги. Так начинается их сумасшедший квест.

Главные роли в фильме сыграли звезды скандинавского кино Мадс Миккельсен ("Доктор Стрэндж", "Еще по одной", "Рыцари справедливости", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Ганнибал") и Николай Ли Кос (франшиза "Мистериум", "Ангелы и демоны", "Рыцари справедливости", "Франкенштейн").

Режиссером выступил датчанин Андерс Томас Йенсен ("Рыцари справедливости", "Земля короля").

Мировая премьера ленты состоялась в августе 2025 года на 82-м Венецианском международном кинофестивале в рамках внеконкурсной программы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 93% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Сожалею о тебе

RegrettingYou (США, 2025, драма/романтика)

Фильм, снятый по мотивам романа автора мировых бестселлеров "Все закончится на нас" и "Сожалею о тебе" Коллин Гувер, рассказывает о сложных отношениях в одной семье. Пока Морган Грант стремится уберечь свою дочь Клару от собственных ошибок юности, девушка отчаянно ищет свой путь. Их жизнь навсегда меняет трагедия – гибель Криса, мужа Морган и отца Клары, открывающая шокирующие тайны. Чтобы справиться с потерей, мать и дочь идут разными путями, все больше отдаляясь друг от друга. Морган находит утешение в давнем друге, тогда как Клара – в местном бунтаре. Но секреты и импульсивные решения обоих ставят под угрозу хрупкие нити, которые еще держат семью вместе.

Главные роли в фильме сыграли Эллисон Уильямс (франшиза "М3ҐАН", "Прочь", сериал "Девчонки"), Маккенна Грейс ("Капитан Марвел", франшиза "Охотники за привидениями"), Дэйв Франко (франшиза "Иллюзия обмана","Одно целое"), Мейсон Темз (франшиза "Черный телефон", "Как приручить дракона"), Скотт Иствуд ("Гран Торино", "Гнев человеческий", франшиза "Форсаж"), Уилла Фицджеральд ("Преследователь", сериалы "Падение дома Ашеров", "Ричер") и другие.

Снял ленту американский режиссер Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет лишь 28% одобрения от критиков, но аж 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 33 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы", а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Потяг до Різдва

Train to Christmas (Украина, 2025, комедия/семейный)

Хотя официально этот фильм выходит в прокат 1 декабря 2025 года, допремьерные показы в отдельных кинотеатрах стартуют уже с 27 ноября. Лента является продолжением прошлогодней комедии "Поезд в 31 декабря". На этот раз волею случая накануне Рождества в один поезд садятся совершенно разные пассажиры – все со своими проблемами и мечтами, и теперь им всем придется организовывать Праздничный ужин прямо в вагоне ресторане. В ожидании первой звезды все пассажиры объединяются в одну большую украинскую семью – и начинают происходить чудеса.

Главные роли в ленте сыграли такие звезды украинского кино, как Станислав Боклан ("Вартові Різдва", "Поводырь", сериалы "Слуга народа", "Папик"), Антонина Хижняк ("Збори ОСББ", "Когда ты выйдешь замуж", сериал "Поймать Кайдаша"), Михаил Хома ("DZIDZIO Контрабас", "Звезды по обмену", "Поезд в 31 декабря"), Назар Заднепровский (франшиза "Сумасшедшая свадьба", "Родительское собрание"), Андрей Исаенко ("Щедрик", "Дом "Слово": Бесконечный роман", "Я и Феликс", "Война глазами животных", сериал "Первые дни"), телеведущие Юрий Горбунов и Лилия Ребрик, поп-певец Monatik и другие.

Режиссером фильма выступил Валентин Шпаков ("Встреча одноклассников", "Инфоголик", сериалы "Первые ласточки", "Первые дни").

Праздничное ограбление

Jingle Bell Heist (США, 2025, комедия/романтика)

В центре сюжета – мелкие воришки София и Ник, которые узнают, что они оба планируют ограбление одного и того же универмага в Лондоне в канун Рождества. Но не украдут ли они заодно и сердца друг друга?

Главные роли в фильме исполнили Оливия Холт (сериалы "Плащ и Кинжал", "Жестокое лето") и Коннор Суинделлс ("Барби", сериалы "Половое воспитание", "САС: Неизвестные герои").

Снял ленту американский режиссер Майкл Фимоньяри (трилогия "Всем парням, которых я любила раньше"). Также он известен сотрудничеством с хоррор-режиссером Майком Флэнаганом в качестве оператора-постановщика ("Виджа: Происхождение зла", "Игра Джеральда", "Доктор Сон").

Фильм станет доступен на Netflix с 26 ноября 2025 года.

