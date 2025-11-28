Новая лента от Пак Чхан Ука уже успела поразить международных критиков и была выдвинута на "Оскар" от Южной Кореи.

11 декабря 2025 года в украинский прокат выходит чернокомедийный триллер "Метод исключения" (No Other Choice) – новый фильм от легендарного режиссера "Олдбоя" и "Служанки" Пак Чхан Ука со звездой "Игры в кальмара" Ли Бьон Хоном в главной роли.

"Ман Су – просто обычный парень, но он попал в безвыходную ситуацию, из которой он пытается вырваться любым способом. Кто бы совершил убийство из-за того, что его уволили? Как можно довести до этого обычного человека? Все ситуации в фильме экстремальные, поэтому моей огромной задачей было суметь убедить зрителей в мотивах Ман Су", – рассказал звездный южнокорейский актер Ли Бьон Хон, тот самый Фронтмен из сериала "Игра в кальмара".

УНИАН вместе с компанией Adastra Cinema, украинским дистрибутором ленты, рассказывает все, что нужно знать об этом чернокомедийном триллере, которому девять минут стоя аплодировали гости Венецианского кинофестиваля, и который в этом году стал кандидатом от Южной Кореи на попадание в оскаровскую номинацию "Лучший международный полнометражный фильм".

О чем фильм

"Метод исключения" является произвольной экранизацией романа Дональда И. Вестлейка "Топор". Главного героя, мужчину средних лет по имени Ман Су, внезапно увольняют со стабильной работы в сфере производства бумаги, которой он отдал чуть ли не всю свою жизнь. После долгой безработицы, отчаянно пытаясь сохранить собственный дом и обеспечить семью, мужчина разрабатывает уникальный план, чтобы получить новую работу. И план этот заключается в том, чтобы "создать" для себя должность в компании, физически избавившись от того, кто занимает ее сейчас. А чтобы место точно досталось именно ему, а не кому-то другому, Ман Су также решает заблаговременно избавиться от любых возможных конкурентов в своей довольно узкой профессиональной области.

Режиссер – любимец Канн, Венеции и Берлинале

Пак Чхан Ук – это именно тот режиссер (а заодно сценарист, продюсер и бывший кинокритик), который фактически открыл миру весь потенциал, глубину и оригинальность южнокорейского кино. Он – неоднократный лауреат самых престижных кинонаград: в частности это Гран-при ("Олдбой"), Приз жюри ("Жажда") и Приз за лучшую режиссуру ("Решение уйти") Каннского кинофестиваля, а еще – "Малый Золотой лев" Венецианского кинофестиваля ("Сочувствие госпоже Мести"), а также "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм ("Ночная рыбалка").

Каждый фильм Пак Чхан Ука – настоящее событие для киноманов. А особенно этот, ведь создание "Метода исключения" – от появления идеи до ее реализации – заняло у режиссера более 17 лет. Все это время, параллельно работая над другими проектами, Пак Чхан Ук подбирал идеальные визуальные и сценарные решения для фильма, а также искал финансирование.

Сначала Пак Чхан Ук планировал, что "Метод исключения" будет американским фильмом, но так и не смог найти для него инвесторов в США. Теперь, когда корейская версия уже получила фестивальное признание еще до своего выхода в широкий прокат, режиссер говорит, что рад, что не снял это кино в Голливуде.

"В титрах есть раздел особых благодарностей. Я рассматривал возможность вписать туда американские студии, которые мне отказали, но не стал", – признается он.

Ироническая параллель: в фильме Ман Су увольняют с бумажной фабрики после ее поглощения американской компанией, и руководство утверждает, что у них "не было другого выбора", кроме как сократить штат. Так же Пак Чхан Ук в конце концов был вынужден снимать фильм в Корее.

"У меня не было другого выбора, как превратить это в корейский фильм, – говорит он. – Но именно благодаря этому решению я смог работать с таким замечательным актером, как Ли Бьон Хон, так что сегодня я действительно расцениваю это как благословение".

100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

"Метод исключения" имеет просто впечатляющий рейтинг на Rotten Tomatoes – 100% "свежести", то есть абсолютно все рецензии критиков на этот фильм являются положительными.

Обозреватель Little White Lies отмечает дуалистичность ленты и ее главного героя: "То, что красивый, но часто жалкий Ман Су является настолько привлекательным персонажем, – это заслуга как режиссера Пак Чхан Ука, так и великолепного Ли Бьон Хона, чья игра является мастер-классом напряжения между комедией и трагедией".

Ее коллега из BBC.com подчеркивает, что "Метод исключения" это не только самый смешной, но и самый человечный фильм Пак Чхан Ука, – и это что-то невероятное для комедии, настолько жестокой, как эта".

Между тем, рецензент Time Out восторженно резюмирует: "Этот фильм является мастерским произведением кино, которое вполне можно считать шедевром Пак Чхан Ука. А учитывая то, что речь идет о человеке, который снял "Служанку", это о многом говорит".

Первые украинские зрители и критики смогли посмотреть фильм в октябре 2025 года в рамках кинофестиваля Киевская неделя критики – и тоже были в восторге от него.

