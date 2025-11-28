Эксперт отметил, что в документах ни слова не сказано о наказании военных преступников.

Оба "мирных плана", как от США - России, так и от европейцев это, по сути, капитуляция Украины.

Об этом в эфире Радио NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

Он отметил, что все то, что украинцам сейчас "напаривают", это условия капитуляции. Дикий считает, что план США из 28 пунктов, составленный на условиях России, это "план позорной капитуляции".

"Зато европейцы попытались разработать план почетной капитуляции из 24 пунктов. Но оба - это планы капитуляции. И во всех этих планах, которые обсуждаются, есть один крайне важный элемент - освобождение от наказания военных преступников, то есть предполагается, что никто ни за что не ответит", - подчеркнул Дикий.

По его словам, получается, что у Украины мало надежды на международное правосудие. "В таком случае получается, что FP-1 или "Фламинго" является гораздо лучшим инструментом правосудия, чем Гаагский суд", - добавил он, говоря об ударах дронами по кадыровскому подразделению "Ахмат" в Чечне 27 ноября.

По его словам, "кадыровцы" не отмечаются в боях в Украине, но они показали себя в карательных функция на оккупированных Россией украинских землях, а также они были первыми на этой войне, кто начал практиковать казни украинских пленных.

Удары по Чечне

Как сообщал УНИАН, украинские беспилотники атаковали несколько воинских частей в Чечне. Среди пораженных объектов была и территория 141-го отдельного специального мотострелкового полка "Ахмат-Север", расположенная в Байсангуровском районе Грозного.

После прилета здание было охвачено огнем. Площадь пожара там составляла более 500 кв м.

Отмечалось, что, начиная с 2022 года, этот полк участвует в войне России против Украины. В основном его бойцы применяются как войска второго эшелона. Бойцы полка также выполняют функции личной охраны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

