По замыслу, когда часы покажут полночь, наступит апокалипсис.

Часы Судного дня перевели на 10 секунд. Теперь мир еще ближе к глобальной катастрофе, а также ближе, чем когда-либо.

Эксперты Бюллетеня ученых-атомщиков, управляющие Часами Судного дня, объяснили, что символические часы переведены в основном из-за вторжения России в Украину.

"Слегка завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или по просчету – представляет собой ужасный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой", – считают эксперты.

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Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор Бюллетеня ученых-атомщиков, призвала США, НАТО и Украину "повернуть время вспять".

"90 секунд до полуночи – это самое близкое время до полуночи, которое часы когда-либо показывали, и наши эксперты не принимают это решение легкомысленно. У правительство США, союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога. Мы призываем лидеров изучить все их возможности в полной мере, чтобы повернуть время вспять", – сказала Бронсон.

Эксперты также отмечают, что ядерный договор между РФ и США остается под угрозой. Указали они и на значительное расширение ядерного потенциала Китая, усиление Северной Кореей испытаний ракет средней и большей дальности, увеличение возможностей Ирана по обогащению урана и развитие Индии своего арсенала оружия. Кроме того. факторами, влияющими на решение перевести часы, стали:

климатический кризис и выбросы углекислого газа;

растущее число биологических угроз, таких как COVID-19:

дезинформацмя;

прорывные технологии.

Часы Судного дня - что это

Часы Судного дня были созданы в 1947 году экспертами Бюллетеня ученых-атомщиков, которые работали над Манхэттенским проектом по разработке и созданию первой атомной бомбы. Они установили часы как способ простым образом показать, насколько велика опасность для Земли и человечества. По замыслу, когда часы покажут полночь, наступит апокалипсис.

В 2018 и 2019 годах Часы судного дня находились на отметке 2 минуты до полуночи. В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году, уже тогда эксперты Бюллетеня ученых-атомщиков подчеркивали, что "Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность".

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