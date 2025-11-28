Мозг умирающих людей демонстрирует значительный всплеск активности.

Очень многие люди, описывая свой опыт пережитой клинической смерти, рассказывают о том, что видели свет в конце тоннеля. При этом как пишет Mirror, для таких видений существует вполне логичное научное объяснение.

Когда человек находится на грани смерти, его тело претерпевает ряд быстрых изменений. Это может включать в себя снижение жизненно важных функций, например, снижение частоты сердечных сокращений, что приводит к уменьшению количества кислорода, поступающего в организм, а также снижение температуры тела. Однако изменения затрагивают не только конечности и органы тела, но и мозг.

В одном из исследований Мичиганского университета было отмечено, что мозг умирающих людей демонстрирует значительный всплеск активности. Исследование, в котором приняли участие четыре пациента, отключенных от системы жизнеобеспечения, показало, что у двоих из них всплеск активности наблюдался непосредственно перед кончиной.

Видео дня

Более того, наблюдаемая активность, по-видимому, была похожа на активность, возникающую во время сознательного мышления. Исследователи отметили, что у одного из пациентов, участвовавших в исследовании, частота этих волн увеличилась в триста раз.

В результате профессор Джимо Борджигин из Мичиганского университета выдвинула гипотезу, что это может означать существование "сокрытого сознания", которое пробуждается незадолго до смерти тела.

Она считает, что некоторые люди, находящиеся на грани смерти, "могут помнить, что видели или слышали что-то, или испытывали внетелесный опыт или ощущение движения, как будто летали".

"Я думаю, что мы потенциально определили или обнаружили минимальные анатомические этапы, ведущие к нейросигнатурам скрытого сознания", - говорит она.

В предыдущем исследовании, проведённом на крысах в лабораторных условиях, профессор Борджигин зафиксировала всплеск уровня серотонина в мозге за несколько мгновений до смерти. Это вещество, которое обычно наблюдается в избыточных количествах при психических расстройствах, также может быть причиной галлюцинаций, хотя сложно определить, испытывают ли крысы те же ощущения, что и люди, когда речь идёт о химических веществах мозга.

Исследование, опубликованное в журнале Медицинской ассоциации штата Миссури, также рассматривает роль сознания мозга и его влияние на околосмертный опыт. Однако оно подчёркивает, что исследователям ещё многое неизвестно о взаимосвязи мозга с сознанием, а также его влияние на околосмертные переживания.

Ранее ученые рассказали о том, что происходит с мозгом в последние минуты перед смертью.

Вас также могут заинтересовать новости: