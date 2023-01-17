По его словам, "Россия не позволит себе проиграть", иначе начнется ядерная война.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров снова отметился ядерными угрозами, комментируя войну в Украине. По его словам, "Россия не может проиграть", иначе начнется ядерная война и "мы все умрем".

"Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку - и салам алейкум!", - заявил Кадыров во время общения с чеченскими журналистами.

Опальный чеченский лидер заявил, что "нам не нужен мир без России". "Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они - в ад", - заявил он, процитировав знаменитую фразу Путина.

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Кадыров и его роль в войне против Украины

Опальный Кадыров публично называл себя "пехотинцем Путина", поддерживал войну против Украины, а его наемникам дали "особое задание" - убить Зеленского.

Вместе с тем, по наблюдению Института изучения войны, Кадыров создает параллельные "вагнеровцам" вербовочные центры в Чечне, что объясняется попыткой ослабить воздействие на Кремль другого "попугая" Путина - Евгения Пригожина.

Недавно Кадыров заявил, что российские оккупанты в Украине якобы борются с "сатанистами" и "шайтанами". Он призвал всех мусульман присоединиться, чтобы "защитить Коран и пророка Мухаммеда".

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